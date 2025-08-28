Seis millones de jóvenes de Latinoamérica caerán en la pobreza debido a la crisis climática en 2030

El reporte, elaborado por Unicef y la Cepal, dice que en la región hay ahora unos 94 millones de pobres menores de 25 años. Sin embargo, esa cifra aumentará 6 millones por las sequías, incendios forestales e inundaciones provocadas por el cambio climático. “Enfrentan riesgos sin precedentes que amenazan no solo su presente, sino también sus oportunidades futuras”, señala el informe El impacto del cambio climático en la pobreza infantil y juvenil de América Latina. Entérese: Por graves daños ambientales, ordenaron el cierre de importante cayo turístico de San Andrés Islas El documento destaca que el cambio climático afecta a los jóvenes y a los niños “de manera desproporcionada”, porque son “más vulnerables” y “tienen menos capacidad para soportar y sobrevivir a condiciones climáticas extremas como inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor”. Si los países no implementan a tiempo medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, la cifra aumentará en casi 18 millones de personas, según las agencias de la ONU. La región tiene unos 650 millones de habitantes.

Según Unicef y Cepal, en los últimos 30 años la temperatura ha aumentado de manera significativa en América Latina y el Caribe, lo que ha provocado mayores desastres naturales. Las sequías, alerta el estudio, se están intensificando en zonas como el corredor seco centroamericano, el noreste de Brasil y partes del Cono Sur, causando impactos adversos en la agricultura. Esto implica una peor alimentación que puede afectar de por vida a los niños y jóvenes.