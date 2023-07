Óscar Mesa Sánchez, profesor jubilado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, agregó que la palabra ebullición no significa más que la verdad: los humanos nos estamos “cocinando”.

La Tierra está tan caliente que el concepto de calentamiento global no basta para englobar, literalmente, todo lo que está ocurriendo en el mundo a causa de las altas temperaturas. Es por eso que ahora entramos a una nueva era sin precedentes : la de la ebullición global. Así lo definió Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en una rueda de prensa en Nueva York este jueves.

Las declaraciones de Antonio Guterres, se sumaron a una realidad que informaron al mundo el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea y la Organización Mundial Meteorológica de las Naciones Unidas: las primeras tres semanas de julio tuvieron temperaturas sin precedentes y posiblemente este mes será el más caluroso de la historia en un registro de 120.000 años. Estos récords de la temperatura global se superan por centésimas de grado, pero esta vez según el informe entregado por las entidades, los primeros 23 días de julio tuvieron un promedio global de 16,95°C, por encima del récord anterior de 16,63° C en julio de 2019.

“Los niveles de calentamiento global que estamos experimentando no tienen precedentes para las civilizaciones humanas. Estamos viviendo un registro que no se conocía sobre el calentamiento del planeta. Miles de personas se están muriendo de calor y esto no es normal. Así sea verano”, explicó Juan Fernando Salazar, profesor de la Universidad de Antioquia en la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería y director del grupo de investigación GIGA.

Además, Copernicus informó que el pasado junio también fue el mes más caluroso hasta la fecha, pero con un “margen considerable”. Fue este mes en el que la Tierra vivió su día más caluroso jamás registrado: el 6 de julio la temperatura media mundial se elevó a 17,08°C. Antes, el récord lo tenía agosto de 2016.