¡Qué alegría! Nació Wayra, una cría de cóndor andino que trae esperanza para la especie en Colombia

El 20 de septiembre nació Wayra, una cóndor de los Andes en la Fundación Parque Jaime Duque (Cundinamarca). Su llegada, producto de un proceso de incubación artificial, marca un hito en la conservación del ave nacional y confirma la continuidad de un esfuerzo que en 2023 había dado vida a Rafiki, el primer polluelo nacido en el parque.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por la comunidad científica y ambiental. “Hoy 20 de septiembre de 2025, en un país que necesita buenas noticias, informamos que acaba de nacer nuestra segunda cóndor de los Andes por incubación artificial. Es un nuevo símbolo de esperanza, fruto del trabajo de más de 13 años”, declaró Rafael Torres, gerente de la fundación.