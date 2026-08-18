Congreso elegirá a los magistrados del CNE: estos son los candidatos de los partidos

El Congreso se prepara para una elección clave de cara a los próximos procesos electorales, sobre todo los comicios regionales de octubre de 2027. El próximo martes 25 de agosto, el Congreso en pleno elegirá a los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes tendrán bajo su responsabilidad vigilar asuntos centrales de la actividad política y electoral del país.
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La conformación del organismo depende de la representación que tienen las distintas fuerzas políticas en el Congreso, sumando las curules de Senado y Cámara. Así las cosas, el Pacto Histórico tendría derecho a más escaños, con dos para esa colectividad, mientras las demás con mayor representación deberán disputar los siete restantes.