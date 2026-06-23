Hallan nido de águila crestada real en Antioquia: así trabaja el proyecto que busca las grandes aves rapaces de Colombia

De más de un metro de altura, desde la punta de la cola hasta ese grupo de plumas que se elevan hacia el cielo en forma de cresta, y con patas que pueden llegar a ser del tamaño de la mano de un hombre adulto, conformadas por cuatro garras –tres al frente y una atrás–. Así son las águilas crestadas reales, una de las aves rapaces más grandes que habitan las selvas tropicales y los bosques montañosos de los Andes.
Tan sorprendente como imaginar un ave de esas proporciones es la rareza de encontrarse con una de ellas. Con esa “suerte” contaron los investigadores del proyecto Grandes Rapaces Colombia y de la Universidad CES, quienes recientemente identificaron un nido activo de esta ave rapaz en el municipio de Segovia.
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Este hallazgo, realizado en el nordeste antioqueño, representa un hito para la biodiversidad colombiana: es poco lo que se conoce en el país sobre el comportamiento y los hábitos de esta especie, que se encuentra amenazada según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).