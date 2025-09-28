-
William Tesillo, defensa, con temple de goleador, abrió la senda del triunfó verdolaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Pasarón 11 partidos, 8 entrenadores y casi ocho años de resignaciones para que Nacional volviera a saborear un triunfo sobre Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El partido comenzó con un marco imponente. Las tribunas repletas y Nacional desde los primeros minutos en busca de abrir el marcador. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Nacional, desde el primer minuto, fue más que su rival. Sin embargo, como tantas veces en los últimos años, el gol parecía resistirse. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Diego Arias, el técnico interino, plantó un equipo ofensivo, con el argentino Juan Bauzá y Edwin Cardona manejando los hilos de un medio campo que buscaba ser protagonista. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Hernán Torres técnico de millonarios , mostró su cara de descontento tras la derrota. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Todo cambió en el segundo tiempo, cuando el Atanasio se transformó en el escenario de una liberación colectiva. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La gente deliró, y en las tribunas comenzaron a sonar los “ole, ole”, ese canto que no solo celebra, sino que también cicatriza heridas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jorman Campuzano, con calma de veterano, ejecutó con precisión el penal y el 2-0 selló una victoria que parecía soñada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Lo cierto es que la noche en el Atanasio quedará marcada como la del regreso de un grito largamente postergado. Nacional volvió a vencer a Millonarios en Liga en su casa. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Nacional venció a Millonarios 2 a 0 en el Atanasio, después de casi casi 8 años.
La espera fue larga, áspera, cargada de frustraciones; pero la noche de Medellín se convirtió en un desahogo cuando el verde, empujado por su gente, con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano.