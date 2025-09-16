x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
  • La cresta del fotógrafo Tom Rae fue la foto ganadora de la categoría Paisajes celestes. Foto: Tom Rae
  • El fotógrafo Dan Bartlett fue el ganador de la categoría: Planetas, Cometas y Asteroides con su foto titulada: El cometa 12P-Pons-Brooks hace una última reverencia. Foto: Dan Bartlett
  • El premio Sir Patrick Moore al mejor recién llegado fue otorgado a Luz de Yurui Gong, Xizhen Ruan con su foto titulada: Encuentro a través de años. Foto: Luz de Yurui Gong, Xizhen Ruan
  • El ganador de la categoría Nuestra Luna fue para Marcella Giulia Pace, con su foto titulada: La huella de la refracción. Foto: Marcella Giulia Pace
  • Vuelo lunar de la ISS, foto de Tom Williams fue la ganador de la categoría Personas y Espacio. Foto: Tom Williams
  • James Sinclair con su fotografía titulada: Región activa de la cromosfera solar, fue el ganador de la categoría Sol. Foto: James Sinclair
  • Corona fue la foto ganadora de la categoría Auroras, del fotógrafo Luz de Kavan Chay. Foto: Luz de Kavan Chay
  • Esta fotografía titulada: El núcleo de Andrómeda realizada por los fotógrafos, Weitang Liang, Qi Yang, Chuhong Yu, fue la ganadora en la categoría Galaxias y también fue la ganador general. Foto: Weitang Liang, Qi Yang, Chuhong Yu
bookmark

Galaxias y nebulosas brillan en concurso de fotografía

16 de septiembre de 2025

El universo volvió a ser protagonista en la 17ª edición del concurso Fotógrafo Astronómico del Año ZWO 2025, organizado por la Royal Observatory Greenwich. La magia de las galaxias, las nebulosas y otros fenómenos cósmicos deslumbró en la competencia

Todos los reportajes gráficos

Ver más