Emotivo 2-2 entre DIM y Junior en el Atanasio

El estadio Atanasio Girardot fue el escenario de una tarde cargada de emociones en la que Independiente Medellín y Junior de Barranquilla se enfrentaron en un duelo directo por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025. Foto: Juan Antonio Sánchez
El Junior aprovechó la desconcentración del Poderoso y, por intermedio de José Enamorado (47’) y Jesús Rivas (53’), se adelantó en el marcador. Esto dejó fríos a los casi 27.000 aficionados que se dieron cita para apoyar a los dirigidos por Alejandro Restrepo. Foto: Juan Antonio Sánchez
A lo largo de los 90 minutos, ambos equipos se entregaron por completo, demostrando que, a pesar de sus falencias, tienen una capacidad ofensiva notable. Foto: Juan Antonio Sánchez
Francisco Chaverra marcó el 2-1 al ejecutar de forma magistral un tiro penal que hizo crecer la ilusión de los hinchas poderosos que vieron como dos minutos después, Jarlan Barrera aprovechando un balón en el área venció al arquero Silveira y puso el definitivo 2-2. Foto: Juan Antonio Sánchez
El encuentro fue un reflejo de lo que se vive en la Liga BetPlay: equipos con una notable vocación de ataque, pero con evidentes problemas en defensa. Foto: Juan Antonio Sánchez
El 2-2 final reflejó con justicia lo visto en la cancha: dos planteles dispuestos a atacar sin reservas, aunque con deudas en su solidez defensiva. Foto: Juan Antonio Sánchez
Para Medellín, el punto significa mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que Junior suma en condición de visitante, pero con el trago amargo de dejar escapar el triunfo. Foto: Juan Antonio Sánchez
La fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025 deja así un partido que será recordado por su intensidad y dramatismo, en el que ni paisas ni barranquilleros lograron imponerse, pero sí regalaron a la afición un espectáculo digno de las expectativas. Foto: Juan Antonio Sánchez
En un vibrante encuentro lleno de emoción, Independiente Medellín y Junior empataron 2-2 este domingo 21 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025.