Trancón en la vía Medellín–Caldas por protestas

Un fuerte trancón se registró en la vía que conecta a Medellín con Caldas y el Eje Cafetero, debido a las protestas de transportadores de carga y mercancías que iniciaron en la madrugada de este lunes. El bloqueo ha generado caos en la movilidad y malestar entre los usuarios del transporte público en el sur del Valle de Aburrá.