Mezquita Fanar, Doha, Qatar. La Superluna del Esturión no solo es un evento hermoso para contemplar, sino también un recordatorio de los ciclos naturales y la constante danza del universo.. Foto: GETTY

Milán, Italia. La Superluna de Esturión embellece las noches de agosto y nos invita a levantar la vista, a hacer una pausa en nuestras ajetreadas vidas y a conectar con la naturaleza de una manera profunda y significativa. Foto: GETTY

Faro de South Shields, en la costa noreste de Inglaterra. El momento de mayor esplendor ocurrió en la madrugada de hoy 10 de agosto, aunque su brillo será notable durante varios días. Foto: GETTY

Torres de Erbil, Irak. Durante las noches de la Superluna, el resplandor lunar embellece paisajes urbanos y rurales, ofreciendo una oportunidad única para fotógrafos, amantes de la astronomía y curiosos que deseen contemplar este regalo de la naturaleza. Foto: GETTY

Castel del Monte en Andria, Italia. La tradicional luna llena de agosto, conocida ancestralmente como la Luna del Esturión, ha brillado con una intensidad excepcional, transformándose en una imponente Superluna de Esturión. Foto: GETTY

Torre de Gálata, en Estambul, Turquía. La luna llena de agosto recibe tradicionalmente el nombre de “luna del esturión” debido a una antigua tradición de las comunidades indígenas y pescadores en Norteamérica, quienes encontraban en esta época del año la mayor abundancia de este pez en los lagos y ríos. Foto: GETTY

La luna llena se alza sobre Anitkabir, el mausoleo del fundador de la República de Turquía. Foto: GETTY

La Luna llena del esturión sale detrás de la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Foto: GETTY

10 de agosto de 2025

2025-08-10 19:37:10

El cielo nocturno de este mes es protagonista de un espectáculo natural fascinante: la Superluna de Esturión. Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con el momento en que nuestro satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que la hace lucir más grande y brillante de lo habitual.