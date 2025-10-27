x

Cristina Escamilla, una de las voces más importantes de la actual cumbia colombiana

27 de octubre de 2025
María José Chitiva Londoño

Periodista de la Universidad de Antioquia. He trabajado como fact-checker en La Silla Vacía y ahora hago parte de la sección de Tendencias de El Colombiano.

Cristina Escamilla es una de las voces más importantes de la actual cumbia colombiana. Hablamos con ella de su carrera y de la proyección internacional que ha recibido el grupo gracias a los Grammy Latinos....

María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

