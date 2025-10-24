x

Pico y Placa Medellín

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

no

Pico y Placa Medellín

no

Pico y Placa Medellín

6 y 9  

Multimedia
¿Petro se enloqueció?

24 de octubre de 2025
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Metro

Directora de EL COLOMBIANO.

Editor General

