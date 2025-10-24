bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Socavación en el metro: ¿cómo es la reparación, plan de contingencia y cuándo vuelve a operar?

24 de octubre de 2025

2025-10-24 16:47:12

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

El Metro de Medellín enfrenta una de sus contingencias más serias tras la socavación que afectó la vía férrea entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Tomás Elejalde, Gerente del Metro, revela en esta entrevista exclusiva los detalles de la emergencia, que se produjo por una creciente grande del río Medellín el domingo anterior....