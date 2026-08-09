hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin EN VIVO | Desfile de silleteros 2026

hace 5 horas

2026-08-09 14:36:26

EN VIVO | Desfile de Silleteros 2026

Medellín se llena de flores, tradición y orgullo.

Hoy, más de 530 silleteros y silleteras llegan desde Santa Elena para llevar sobre sus hombros el trabajo, la creatividad y las historias de generaciones enteras.

Una tradición que florece cada año y que convierte las calles de Medellín en un homenaje a nuestras raíces....