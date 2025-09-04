hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El Ferrari y el Rolex con los que presumía Miguel Quintero cuando su hermano era alcalde de Medellín

hace 6 horas

2025-09-04 14:30:52

EL COLOMBIANO conoció fotografías en poder de investigadores que revelan los lujos que se daba Miguel Quintero mientras su hermano Daniel era alcalde. Testigos ante la Fiscalía señalan que tanto este carro como el reloj los habría conseguido con “mordidas” a cambio de la tramitación de contratos que se pagaron con recursos públicos de la ciudad....