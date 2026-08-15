hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “No nos dejen solos”: el llamado de los habitantes del Chocó

hace 1 hora

2026-08-15 17:9:2

Santiago Olivares Tobón Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia. Seguir Periodista

En el Chocó la tierra dejó de temblar, pero el miedo y la incertidumbre siguen intactos. Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, las familias que lo perdieron todo ya no buscan a sus seres queridos entre los escombros, sino una mano amiga que les lleve comida, medicinas o techos para reconstruir sus vidas. Esta es la realidad de una región que hoy clama no ser olvidada....