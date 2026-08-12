hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así se hizo Cien Años de Soledad 2

hace 7 horas

2026-08-12 9:25:24

Ya está en Netflix la parte final de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. EL COLOMBIANO conversó con sus directores y actores.

Para que a Aureliano Babilonia se le revelaran las claves definitivas que le permitieran ver perfectamente ordenados los entresijos de la historia de los Buendía, tuvieron que pasar cien años en el Macondo construido por Gabriel García Márquez.

Un año y ocho meses esperaron aquellos que conocieron ese universo no en las más de 400 páginas de la célebre novela, sino en la serie de Netflix que este miércoles estrenará los primeros siete de los ocho capítulos que pondrán punto final a la adaptación más ambiciosa que se haya hecho hasta ahora de esta obra....