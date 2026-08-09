hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¡Vuelta, vuelta! Los silleteros se lucieron

hace 1 hora

2026-08-09 18:21:14

Medellín volvió a llenarse de flores, música y tradición en la edición 69 del Desfile de Silleteros.

La ciudad vivió una jornada cargada de color y emoción, con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y, en uno de los momentos más conmovedores, la participación de niños neurodivergentes que también hicieron parte del desfile.

Entre silletas, familias y varias generaciones de silleteros, Antioquia volvió a mostrar una de sus tradiciones más reconocidas ante el mundo: una celebración que no solo habla de flores, sino de identidad, inclusión y memoria.

Cada silletero que pasa cuenta una historia. Y este domingo, Medellín volvió a contarla....