hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Las historias de la tragedia del terremoto

hace 4 horas

2026-08-14 18:30:13

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta emisión de #MesaCentral analizamos el impacto del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, dejando un saldo de cientos de personas fallecidas, desaparecidas y miles de viviendas averiadas en departamentos como Risaralda, Valle del Cauda, Manizales y Chocó. A través de reportes en campo, se examinan las fallas en sismorresistencia del país, los retos económicos y fiscales para el plan de reconstrucción, y la masiva respuesta de solidaridad ciudadana y empresarial para atender la emergencia....