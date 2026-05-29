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“Sin democracia no hay futuro”: Juliana Velásquez de Proantioquia

hace 2 horas
Luz María Sierra

La directora de Proantioquia hace balance de su primer año de gestión, destacando la defensa de las instituciones democráticas, el incentivo al voto ciudadano y los megaproyectos clave en turismo, región aeroportuaria de Oriente y la alianza por Urabá....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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