"Yo escribo siempre con rabia", Gilmer Mesa sobre su nueva novela Los espantos de mamá

hace 7 horas

2025-09-07 11:5:0

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Gilmer Mesa, una de las voces más importantes de la literatura colombiana contemporánea, lanzó su cuarta novela, Los espantos de mamá. Un libro donde los mitos se cruzan con los desaparecidos de la guerra en Colombia. Aquí las madres son las grandes protagonistas....