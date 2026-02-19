Medellín abre convocatoria 2026 de la Ruta del Emprendimiento con 700 cupos y capital semilla de hasta $15 millones

La Alcaldía de Medellín abrió oficialmente la convocatoria 2026 del programa la Ruta del Emprendimiento. Esta estrategia busca consolidarse como plataforma integral de apoyo para emprendedores y empresarios de base tecnológica en la ciudad. La invitación estará disponible de manera permanente durante 2026, hasta agotar los 700 cupos previstos. El programa está dirigido a emprendedores con ideas en etapa temprana, así como a empresas que ya se encuentren en procesos de ideación, preincubación, incubación, aceleración o consolidación. La Ruta del Emprendimiento ofrece acompañamiento práctico y especializado, conectado con el ecosistema local, que abarca desde la estructuración inicial del modelo de negocio hasta el escalamiento, la sofisticación y la expansión hacia nuevos mercados.

Capital Semilla 2026: 60 incentivos de hasta $15 millones para preincubación e incubación

Uno de los componentes centrales del programa es el Capital Semilla, que en 2026 entregará 60 incentivos económicos en especie para iniciativas que estén siendo acompañadas en las etapas de preincubación e incubación. Cada beneficiario podrá recibir hasta $15 millones, destinados a fortalecer aspectos clave del negocio y facilitar su consolidación. Este apoyo económico busca impulsar proyectos con potencial de crecimiento, generación de empleo y aporte al desarrollo social y económico de la ciudad. La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, invitó a los emprendedores a postularse y destacó el alcance del programa. “La idea es que crezcan, sean sostenibles y generen más empleo y desarrollo social y económico”, señaló la funcionaria.

En 2026, la estrategia mantendrá su apuesta por la internacionalización con una segunda inmersión en el exterior. Esta experiencia ofrecerá cinco cupos para empresas que se encuentren en etapas de aceleración y consolidación. La inmersión permitirá a los seleccionados conectarse con referentes internacionales, explorar oportunidades comerciales y avanzar en la apertura de nuevos mercados, como parte de su proceso de expansión.

Banco de Aliados y acompañamiento personalizado para empresas

La Ruta del Emprendimiento también continuará fortaleciendo su Banco de Aliados, una red de organizaciones y expertos del ecosistema CTI+E, que habilita servicios especializados para empresas en aceleración y consolidación. Le puede gustar: Amor-Acuyá: de experimento casero a ser catalogado uno de los mejores helados del mundo A través de vouchers asignados según diagnóstico y necesidades priorizadas, las empresas podrán acceder a servicios específicos. El objetivo es que el acompañamiento no sea general, sino preciso, accionable y medible, alineado con los retos particulares de cada negocio. Camilo Ospina, CEO de Calmio y participante del programa, destacó los resultados obtenidos. “Hemos encontrado muchas herramientas y procesos para implementar en la empresa que nos ha fortalecido mucho. Por ejemplo, encontrar y definir un propósito, el cual, al final, define toda la estrategia del negocio. Para nosotros eso ha sido clave. Lo otro es definir el plan de negocio, ese plan ahora tiene mucha más claridad en todas las acciones que hacemos, porque van encaminadas a ese propósito y a ese plan de negocio. Entonces es muy recomendado seguir la Ruta del Emprendimiento, porque ayuda a fortalecer y a crecer los negocios”, afirmó.

Requisitos y cómo inscribirse en la Ruta del Emprendimiento 2026