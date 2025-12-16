¿Cómo abrir una cuenta para ahorrar en dólares para 2026? Bancos y apps que ofrecen esta alternativa en Colombia

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, las metas se renuevan y uno de los propósitos más comunes de las personas es ahorrar para los objetivos propuestos de cara al año entrante. Por ende, abrir una cuenta de ahorros en dólares es una opción que muchos ven con buenos ojos. Ante eso, bancos como Davivienda anunciaron el lanzamiento de una cuenta de ahorros en el que las personas podrán ahorrar en esta divisa, pero también existen otras plataformas como por ejemplo DolarApp, Global66, Littio, u otros bancos tradicionales como Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otras. En cuanto a Davivienda se refiere, esta cuenta para ahorrar en dólares llegó luego del fusionamiento de la entidad financiera Scotibank con Davivienda Holding, la cual ya operaba en dicha modalidad en Panamá, Costa Rica y el territorio nacional. Este producto le promete a todos los nacionales guardar el dinero en dicha moneda extranjera, sin trámites engorrosos, de forma digital y sin costo. Le puede interesar: Estos son los ganadores y perdedores con el precio del dólar por debajo de $4.000 en Colombia

Davivienda tendrá una cuenta para ahorrar en dólares

Esta nueva cuenta de ahorros en dólares dirigida a colombianos busca proteger su dinero en moneda extranjera, en medio de la volatilidad del peso. El producto es administrado por Davivienda Panamá S.A. y puede abrirse directamente desde la App Davivienda Colombia, sin necesidad de trámites presenciales. De acuerdo con la entidad, el proceso de apertura es completamente digital, toma menos de cinco minutos y no exige monto mínimo ni cuota de manejo. Uno de los diferenciales del producto es que permite a los usuarios tener dólares reales, custodiados por una entidad financiera regulada y bajo supervisión institucional. A diferencia de otras opciones disponibles en el mercado, no se trata de activos digitales ni de mecanismos informales, sino de un ahorro en moneda extranjera respaldado por el sistema financiero. Esta característica cobra relevancia para quienes buscan seguridad y respaldo al momento de diversificar sus ahorros y mitigar el impacto de la volatilidad cambiaria.

Así funciona la cuenta en dólares de Davivienda

El banco explicó que la cuenta fue diseñada para ser simple e intuitiva. Entre sus principales características se destacan: - Apertura 100 % digital desde la App Davivienda Colombia. - Sin monto mínimo de apertura ni cuota de manejo. - Transferencias gratuitas entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá. - Posibilidad de ahorrar y realizar transacciones mensuales hasta por US$5.000 (unos $19’162.750). Además, los clientes pueden solicitar una tarjeta débito internacional, válida para compras físicas y electrónicas en el exterior y en plataformas digitales. Este plástico tiene un costo anual de US$25, más el 7 % correspondiente al ITBMS, el impuesto panameño sobre bienes y servicios. Davivienda destacó que esta cuenta se posiciona como una alternativa confiable para ahorrar en dólares dentro de un entorno regulado. Según la entidad, Davivienda Panamá cuenta con una calificación de riesgo estable y el producto ha tenido una buena acogida: en su primer año ha captado más de US$3,6 millones y la proyección es alcanzar los US$4,4 millones en el corto plazo. Lea más: Medellín dispara su crecimiento internacional: inversión sube 266% y la cooperación global pone los ojos en la ciudad Además de Davivienda, otros bancos que ofrecen la posibilidad de abrir cuentas en dólares son Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Itaú. Aunque todos permiten ahorrar en esta moneda, las condiciones varían según la entidad. En algunos casos se exige un monto mínimo de apertura, que puede ir desde US$0 hasta US$20.000, dependiendo del banco. Entre los requisitos más comunes está la necesidad de mantener un saldo promedio mensual mínimo para evitar el cobro de cuotas de manejo. No obstante, la rentabilidad de este tipo de productos suele ser baja, con tasas que alcanzan como máximo el 0,40 % efectivo anual y, en algunos casos, incluso del 0 %. A esto se suma que el valor de los ahorros está sujeto a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el peso colombiano y el dólar, lo que representa tanto una oportunidad de valorización como un riesgo de pérdida.

Alternativas bancarias y digitales para ahorrar en dólares

El ahorro en dólares se consolida como una estrategia para diversificar y mitigar el riesgo cambiario. FOTO: CORTESÍA

Para quienes prefieren no acudir a la banca tradicional, existen plataformas digitales especializadas en ahorro en dólares, como Global66, Plenti, Utoppia, Littio, Lulo X, Wise y DolarApp. Estas aplicaciones ofrecen, en promedio, rentabilidades cercanas al 4,59 % E.A., muy por encima de las cuentas bancarias tradicionales. Este tipo de billeteras digitales no solo permiten guardar dinero en dólares, sino también realizar transferencias internacionales con menores comisiones, lo que las ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan flexibilidad y eficiencia en el manejo de su dinero. Sin embargo, antes de tomar una decisión, es clave analizar con detalle las condiciones de cada plataforma y entender los riesgos asociados. “Las proyecciones apuntan a que el dólar podría pasar de los niveles actuales hacia un rango alrededor de $4.020 pesos al cierre de 2026, con un posible movimiento hacia $4.100 pesos colombianos en 2027, dependiendo de cómo evolucionen estas condiciones”, señaló Iván Torroledo, cofundador de Littio y economista. Según Torroledo, el comportamiento reciente del dólar ayuda a explicar por qué cada vez más personas buscan alternativas para manejar parte de su dinero en una moneda fuerte. En 2025, la divisa estadounidense ha mostrado una caída frente a los niveles del año anterior, influenciada principalmente por el cambio en la política monetaria de Estados Unidos, donde la Reserva Federal inició un ciclo de reducción de tasas de interés tras un periodo prolongado de incrementos. Este giro ha reducido la demanda del dólar como activo refugio y ha favorecido su debilitamiento frente a monedas de la región. A ello se suman factores estacionales propios del cierre de año. “Estamos terminando 2025 con un dólar más bajo, alrededor de los $3.750 y $3.800, impulsado tanto por la política monetaria de Estados Unidos como por el aumento de las remesas a fin de año”, explicó Torroledo.

El tipo de cambio, un factor clave

Uno de los aspectos más importantes al ahorrar en dólares es el tipo de cambio, que puede fluctuar de acuerdo con factores como la inflación, las tasas de interés, la estabilidad política y económica, así como las expectativas del mercado. Estas variaciones pueden impactar directamente el valor final de los ahorros. Conozca también: ¿Cómo se puede comprar dólares en internet? Aquí algunas opciones

Requisitos más comunes para abrir una cuenta en dólares

Aunque algunos procesos ya se pueden iniciar de forma virtual, en muchos casos las entidades financieras aún exigen que el cliente acuda a una sucursal física para completar la solicitud. El trámite suele tardar alrededor de cinco días hábiles y, entre los documentos más solicitados, se encuentran la cédula de ciudadanía, una certificación de ingresos o estados financieros y la justificación del origen de los fondos, como parte de los controles para validar el perfil financiero del cliente.

¿Por qué ahorrar en dólares?

Si bien lo más común en Colombia es tener cuentas en pesos, cada vez más personas exploran la posibilidad de ahorrar en moneda extranjera como una estrategia para protegerse de la devaluación, acceder a mercados internacionales y, en algunos casos, obtener mejores condiciones frente a la oferta local. Bancos como Davivienda, Bancolombia y BBVA figuran entre las opciones disponibles, aunque los expertos recomiendan evaluar cada alternativa según las necesidades y el perfil de riesgo de cada persona.

Estrategias para maximizar el ahorro en dólares