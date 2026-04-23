Alerta del CARF: el próximo gobierno deberá hacer un histórico ajuste del 4% del PIB para evitar la quiebra de Colombia

En el primer día del Congreso de Asofondos, realizado en Cartagena, las alarmas sobre el futuro económico del país quedaron encendidas. Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), entregó un panorama crítico sobre las finanzas del Estado, advirtiendo que la próxima administración se enfrentará a un reto sin precedentes para estabilizar las cuentas nacionales. Aseguró que si el país no ejecuta un enorme ajuste fiscal de gran magnitud durante los próximos años, Colombia enfrentará riesgos de insostenibilidad de la deuda e, incluso, la posibilidad de entrar en default o impago de sus obligaciones. “La próxima administración deberá hacer un ajuste del 4% del PIB”, calculó Ramírez. Puede leer: “En 2025 se quedaron sobre la mesa $11 billones que fondos tenían para invertir en Colombia”: Asofondos

Un “ajuste tremendo” a la vista para la economía colombiana

Para entender la gravedad del asunto, Ramírez fue contundente con las cifras. “El próximo gobierno, cualquiera que sea su signo político, estará enfrentado a unos ajustes en las finanzas públicas de alrededor de 4% del PIB. Eso es un ajuste tremendo”, afirmó el presidente del CARF. La magnitud de este esfuerzo financiero es histórica. Según explicó, en la experiencia reciente del país, las épocas en las que Colombia ha tenido ajustes fiscales intensos, estos “no han llegado ni siquiera a un punto del PIB en un año”. En este escenario, el esfuerzo no sería a corto plazo, sino que tendría que sostenerse por lo menos durante cuatro años. De hecho, el experto señaló que el recorte necesario podría ser incluso mayor, rondando entre el 4% y el 5% del PIB, algo que en el mejor de los casos tomaría entre cuatro y seis años lograr. Ante estas cifras, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), alertó que incumplir el pago de la deuda pública es destruir la confianza en la capacidad de gobernarnos. “Colombia siempre ha cumplido, esa credibilidad es esencial para que crean en nuestro futuro. Incumplimiento va de la mano de hiperinflación nada destruye más la vida del trabajador”. Puede leer más: Plan financiero del Gobierno es “poco creíble” y debe recortar $32 billones: Carf

La herencia fiscal: gastos mayores que ingresos

¿Cómo se llegó a este punto? En palabras sencillas, Ramírez aseguró que hoy en Colombia “los gastos son mayores que los ingresos”. El presidente de la entidad indicó que el elevado déficit fiscal que enfrenta hoy el país es el resultado de una combinación de factores como reformas pasadas que impactaron las finanzas, los rezagos de las crisis económicas recientes y una planificación fiscal inadecuada por parte del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso, inisistió en que, si esta trayectoria no se corrige, el país podría entrar “en un camino de inestabilidad, insostenibilidad de la deuda, que conduce (...) a una situación de default o quiebra”.

El dilema del próximo gobierno: ¿Choque abrupto o gradualidad fuerte?

Ante la urgencia de sanear las finanzas, el país enfrentará un complejo dilema entre la velocidad con la que se hace el ajuste y los efectos colaterales que esto traerá para el bolsillo de los colombianos y la economía en general. Ramírez explicó que “el choque no puede ser absolutamente abrupto porque tiene un impacto sobre el crecimiento económico”, un factor que, irónicamente, es una de las dinámicas más importantes para lograr la propia sostenibilidad del Estado. No obstante, subrayó que “la gradualidad debe ser fuerte”, ya que es la única señal que los mercados financieros aceptarán para reducir el costo del endeudamiento del país. El directivo del CARF fue enfático en que la solución no se limitará a pasar la tijera por el presupuesto. “Es un esfuerzo que debe estar compuesto por mayores ingresos, por menores gastos y por reducir la carga del servicio de la deuda”, detalló. A esto se suman presiones estructurales del Estado que limitan el margen de maniobra del próximo presidente. “No va a ser solo llegar y recortar (...) hay unas dinámicas del gasto que son fuertes y algunas inevitables”, señaló, refiriéndose a compromisos ineludibles en los sectores de pensiones, salud y las transferencias a los entes territoriales (departamentos y municipios). Por esta razón, advirtió que el próximo mandatario necesitará mucho más que buenas intenciones. “Va a requerir de mucho tacto, de mucho convencimiento político y un gran esfuerzo financiero”, además de una sólida credibilidad ante los inversionistas. En contexto: “La situación fiscal es cada vez más preocupante”: Carf alerta que déficit primario en 2025 fue el más alto en 30 años

Cumplir la regla fiscal ya no es suficiente

Quizás la revelación más dura que dejó el Congreso de Asofondos es que la meta tradicional ya no alcanza. “Hemos llegado a un punto tan crítico que ni siquiera cumplir la regla fiscal nos asegura la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo”, puntualizó Ramírez. Incluso si se logra el titánico ajuste de cuatro a cinco puntos del PIB, esto no garantizará por sí solo la estabilidad del país. El presidente del CARF concluyó que será obligatorio alcanzar resultados adicionales y mucho más exigentes. “Tendremos que llegar a un nivel de balance primario positivo de al menos un punto del PIB en forma sostenida durante cinco, seis, siete años (...) para lograr la sostenibilidad”. Además: Gobierno Petro gastó mucho más de lo que tenía: déficit fiscal, sin contar intereses, creció $60 billones entre 2023 y 2025 Bloque de preguntas y respuestas: