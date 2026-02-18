Gobierno Petro gastó mucho más de lo que tenía: déficit fiscal, sin contar intereses, creció $60 billones entre 2023 y 2025

Los problemas de caja del Gobierno de Gustavo Petro parecen empeorar cada vez más. Prueba de ello es que su déficit fiscal sin pagar intereses (déficit primario) cerró en 3,4% del PIB en 2025. En palabras sencillas, sin tener en cuenta los intereses de deuda, el Gobierno Nacional gastó $63 billones más de lo que recibió en ingresos.
Ese desbalance se conoció en el último informe publicado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). La cifra implica un deterioro de un punto porcentual del PIB frente a la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Además, el balance empeoró en 0,2 puntos porcentuales respecto al dato reportado en noviembre de 2025.
La cifra sugiere que en los dos últimos años el déficit creció alrededor de $60 billones, teniendo en cuenta que en 2023 equivalía a 0,3% del PIB, es decir, alrededor de $3,2 billones.