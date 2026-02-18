Gobierno Petro gastó mucho más de lo que tenía: déficit fiscal, sin contar intereses, creció $60 billones entre 2023 y 2025

Los problemas de caja del Gobierno de Gustavo Petro parecen empeorar cada vez más. Prueba de ello es que su déficit fiscal sin pagar intereses (déficit primario) cerró en 3,4% del PIB en 2025. En palabras sencillas, sin tener en cuenta los intereses de deuda, el Gobierno Nacional gastó $63 billones más de lo que recibió en ingresos. Ese desbalance se conoció en el último informe publicado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). La cifra implica un deterioro de un punto porcentual del PIB frente a la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Además, el balance empeoró en 0,2 puntos porcentuales respecto al dato reportado en noviembre de 2025. Entérese: La deuda está en el punto más alto de la historia: Petro la empeoró en 37,4% en tan solo 3 años La cifra sugiere que en los dos últimos años el déficit creció alrededor de $60 billones, teniendo en cuenta que en 2023 equivalía a 0,3% del PIB, es decir, alrededor de $3,2 billones.

CORTESÍA DIEGO MONTAÑEZ.

El gasto primario llegó a 20% del PIB y superó la meta del MFMP

Según la Carf, el incremento del déficit está directamente relacionado con el comportamiento del gasto. En 2025, el gasto primario —que excluye intereses de deuda— alcanzó el 20% del PIB, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente a 2024. En términos de cumplimiento de metas, este nivel de gasto representó el 104,4% de lo previsto en el MFMP, lo que explica la desviación frente a los objetivos fiscales trazados por el Gobierno.

El impacto en deuda y riesgo país

Con corte a enero de 2026, el gasto primario acumulado se ubicó en 1,3% del PIB, el mismo nivel observado en igual periodo de 2025, lo que sugiere que no se ha producido un ajuste significativo en el arranque del nuevo año. Según cálculos del analista económico Diego Montañez, explicó que sin no hay un superávit primario sostenido, “la dinámica de deuda se vuelve más exigente, sobre todo con costos de financiamiento altos”.

En la misma línea, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, calificó la situación como descomunal. “El déficit primario de 2025 será más de 10 veces mayor al déficit primario que teníamos en 2023”.

Según sus cuentas, solo en dos años ese déficit se multiplicó por 10 veces. “Cuando esto sucede obviamente se aumenta la deuda a cifras récord”, añadió. El exfuncionario agregó que el aumento del déficit, sumado a un mayor riesgo país y a un incremento en el costo de la deuda, implica en la práctica menos espacio en el presupuesto nacional para inversión social y productiva, como hospitales, escuelas, vías, cultura y vivienda social. El panorama descrito por el Carf confirma que 2025 cerró con un desbalance mayor al previsto y abre el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país en un contexto de altos costos de financiamiento y crecientes presiones sobre el gasto público.

Persisten problemas de caja