Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año

Aunque la inflación de febrero sorprendió al mercado financiero al desacelerarse hasta 5,28% anual, el precio de los alimentos sigue siendo uno de los principales factores que presionan el costo de vida en Colombia. Esta división fue la segunda que más aportó al dato del mes y registró una variación anual de 5,84% frente al mismo periodo del año pasado. Detrás de este comportamiento hay varios factores. Algunas alzas responden a las dinámicas estacionales de oferta y demanda que suelen presentarse al inicio del año. Otras están ligadas a los ciclos de cosecha y a las afectaciones climáticas en los cultivos, particularmente por las lluvias. A esto se suma el traslado de mayores costos de producción hacia el consumidor final, lo que termina reflejándose en el precio de los alimentos en la canasta básica. Puede leer: Inflación avanzó a menor ritmo en febrero y se ubicó en 5,29 %

Los alimentos que más subieron de precio en Colombia

Los tres alimentos que registraron los mayores aumentos de precio por kilo en el segundo mes del año fueron la yuca, que pasó de $1.377 a $2.464, lo que representó un incremento de 78,9%; el plátano hartón verde, que subió de $1.862 a $3.125 y mostró un repunte de 67,8%; y el tomate de árbol, cuyo precio aumentó $1.002, equivalente a 45,7%. Nicolás Cruz Walteros, analista experto en economía local de Corficolombiana, explicó que el aumento en los precios de estos tres productos respondió principalmente a choques de oferta en la etapa productiva que luego se trasladaron al consumidor final. “Los precios al productor registraron aumentos muy significativos. Según el Índice de Precios del Productor, IPP, del Dane, los precios en finca de la yuca aumentaron cerca de 82%, los del plátano alrededor de 58,7% y los de las frutas cerca de 27%”.

El analista indicó que, cuando los precios suben con esa magnitud en la etapa productiva, es muy probable que el aumento termine reflejándose en los valores que pagan los hogares. Sumado a esto, las cifras de abastecimiento revelan que hubo reducciones en la oferta que presionaron aún más los precios de los alimentos: en el caso de los tubérculos cayó 2,5% y en las frutas se contrajo 17%. “Una menor disponibilidad de producto en las centrales mayoristas, combinada con una demanda relativamente estable, tiende a generar incrementos en los precios”, dijo Cruz. Entérese: Precio de la carne de cerdo baja 3,90%, mientras que la de res sube en Colombia: así impacta el bolsillo

Inflación de los alimentos en Colombia

Por su parte, Mariana Quinche, economista de Bbva Research, precisó que “la inflación de alimentos pasó de 3,3% en diciembre de 2024 a 5,0% en diciembre de 2025, impulsada principalmente por los alimentos procesados y las carnes”. Otros alimentos que registraron repuntes de precio considerables, de acuerdo con el Sistema de Información de Precios, Sipsa, del Dane, fueron la naranja Valencia, la mora de Castilla y el banano Urabá, con alzas de 26,8%, 26,4% y 18,1%, respectivamente. En el listado tampoco quedaron por fuera la carne de res (cadera), que subió 16,7% por kilo; el fríjol cargamanto rojo, que mostró un incremento de 9,8%; la margarina, con un alza de 5,9%; y la leche en polvo, cuyo precio aumentó poco más de 4%.

En el caso de las frutas, Cruz indicó que los precios suelen ser muy sensibles a los choques climáticos y a los ciclos de cosecha, lo que puede generar reducciones temporales en la oferta y presionar los valores al alza. Para las carnes, advirtió que el incremento respondió a una combinación de mayor demanda, choques climáticos y altos costos de producción, además de un mayor dinamismo de las exportaciones, lo que puede reducir la oferta disponible en el mercado interno. En cuanto a los lácteos, el analista afirmó que el aumento se asoció principalmente con mayores costos en la cadena productiva, “especialmente en la alimentación del ganado y el transporte”.