Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año

Aunque la inflación de febrero sorprendió al mercado financiero al desacelerarse hasta 5,28% anual, el precio de los alimentos sigue siendo uno de los principales factores que presionan el costo de vida en Colombia.
Esta división fue la segunda que más aportó al dato del mes y registró una variación anual de 5,84% frente al mismo periodo del año pasado.
Detrás de este comportamiento hay varios factores. Algunas alzas responden a las dinámicas estacionales de oferta y demanda que suelen presentarse al inicio del año.
Otras están ligadas a los ciclos de cosecha y a las afectaciones climáticas en los cultivos, particularmente por las lluvias. A esto se suma el traslado de mayores costos de producción hacia el consumidor final, lo que termina reflejándose en el precio de los alimentos en la canasta básica.
Puede leer: Inflación avanzó a menor ritmo en febrero y se ubicó en 5,29 %