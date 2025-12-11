Uribe critica a María Claudia Lacouture y la califica de “petrosantista” por reunirse con Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó ver su enojo contra la presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, por reunirse con el precandidato presidencial, Iván Cepeda. El líder del Centro Democrático calificó de estarse reuniendo con “un destructor de la democracia” y calificó la líder gremial de ser “petrosantista”. La cuestión es que la Cámara Colombo Americana (Amcham Colombia) celebró una reunión con dicho precandidato el pasado 9 de diciembre e hizo público el evento en redes sociales. El argumento no fue otro más que conocer las prisiones y propuestas de Cepeda. No obstante, esa cita no cayó nada bien en el sector uribista. El propio Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de X: “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”. Comentario que desató una oleada de críticas contra la presidenta gremial.

El expresidente precisó en entrevista con Blu Radio que es respetuoso de la democracia, pero justificó su crítica asegurando que “lo que estamos viviendo con el actual gobierno no es democracia, es un proceso de implantación de un régimen como el Maduro, Chávez o Castro”. Cuestionó la razón de darle legitimidad a un candidato que “tiene seriamente amenazada a la empresa privada”.

Uribe Vélez califica de petrosantista a María Claudia Lacouture

El expresidente Álvaro Uribe, reconoció que es lógico que los empresarios y los gremios busquen a los candidatos comprometidos con la democracia, pero argumentó que “Cepeda va a radicalizar las reformas de Petro, culminar la destrucción de la salud, culminar el saqueo de los fondos de pensiones, dejar este país sin inversión”.

Y añadió “(...) yo a ningún gremio voy a pedirle que voten por nosotros. Y los gremios tienen derecho como los sindicatos, como todas las organizaciones a hablar con todos los candidatos en el contexto, en el escenario de la democracia (...) Cepeda la aprovecha para elegirse, anuncia que respeta la empresa privada y luego la eliminas”, indicó el exmandatario. Además, Uribe Vélez, recordó que Lacouture fue exministra de Comercio del expresidente Santos y la calificó de ser “la parte santista del petrosantismo”. Entérese: María Claudia Lacouture desmiente a Petro: “TLC con Estados Unidos sigue vigente” A la ola de críticas se sumaron miembros del Centro Democrático como el precandidato a la Cámara Jaime Arizabaleta, quien dijo que recibir a Cepeda es como “si los pollos le abrieran la puerta a KFC y esperaran no terminar fritos”. En defensa de Lacouture salió la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. La congresista pidió rechazar el sectarismo y la confrontación. Y resaltó la relevancia de “defender la pluralidad y el debate” frente a los discursos que buscan deslegitimar el diálogo democrático. Cabe destacar que no es la primera reunión que este gremio realiza con un precandidato presidencial. Ya han realizado evento para escuchar las propuestas de David Luna, Efraín Cepeda, Sergio Fajardo y Vicky Dávila. Por ahora, Lacouture no se ha pronunciado oficialmente sobre las numerosas críticas del nicho uribista. Le puede gustar: “La inversión desde Estados Unidos a Colombia decreció un 15%”: presidenta de AmCham Bloque de preguntas y respuestas