María Claudia Lacouture desmiente a Petro: “TLC con Estados Unidos sigue vigente”

La Cámara Colombo Americana (Aamcham Colombia) desmintió al presidente Gustavo Petro. En respuesta al mensaje del mandatario sobre la supuesta suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, precisó que sigue vigente.
La declaración de AmCham llega en un momento de atención política y económica, y pretende aclarar dudas sobre la vigencia y los efectos prácticos del acuerdo comercial bilateral.
En contexto: Petro afirma que “TLC con EE. UU. está suspendido de facto”; transmitirá Consejo de Ministros donde definirá “respuesta colombiana” a Trump