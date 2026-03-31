Cambio en la fórmula del diésel subiría $5.700 el galón en Colombia

El Gobierno Nacional publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece una nueva metodología para calcular el ingreso al productor del Aceite Combustible para Motores (ACPM), utilizado por vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. La iniciativa, liderada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, desarrolla lo dispuesto en el Decreto 1428 de 2025 y propone que el precio del diésel se determine con base en referencias internacionales. En contexto: Gobierno cambiará forma de calcular el precio del diésel en Colombia; esta es la propuesta El cálculo se realizará a partir del precio de paridad internacional, mediante un promedio semanal de los precios diarios del mercado global. Con este mecanismo, el Ejecutivo busca reflejar con mayor precisión las variaciones externas y mejorar la estabilidad en la formación de precios.

Brecha frente a precios internacionales y presión sobre el diésel

Este ajuste metodológico se da por las diferencias relevantes entre los precios locales y las referencias externas. De acuerdo con estimaciones de Anif, aún existe una brecha cercana a $5.700 para que el precio del ACPM se equipare con el nivel internacional. El centro de estudios señaló que el contexto internacional ha cambiado de forma significativa. Según su presidente, José Ignacio López, la reducción reciente en el precio de la gasolina en Colombia, de $1.000 este año, con ajustes de $500 en febrero y marzo, fue posible por un peso colombiano más fuerte (alrededor de $3.700) y precios del crudo bajos y estables a comienzos de año, con el Brent cerca de los 60 dólares por barril.

Sin embargo, el panorama se revirtió tras el conflicto en Irán. “Ahora los precios de crudo se encuentran por encima de 100 dólares. La semana inició con el Brent a 114,88 dólares por barril. A esos precios, la brecha entre precios domésticos e internacionales de gasolina vuelve a ser negativa. Colombia vuelve a tener una gasolina con un precio más bajo que el nivel internacional”, explicó. Vea aquí: Gobierno elimina subsidio al diésel para uso industrial tras aumento de más de 900% en el consumo López advirtió que, con los niveles actuales del petróleo, la brecha no se cerraría ni con un tipo de cambio cercano a $3.600. “Esto implica que el Gobierno debería buscar deshacer la reducción de los $1.000 en gasolina. Esto es impopular y por tanto improbable en período electoral”, agregó el directivo.

Límites para garantizar equilibrio entre mercado y sostenibilidad fiscal

Con el nuevo proyecto, el Gobierno busca fijar condiciones claras para el ingreso al productor. Este no podrá ser inferior al precio de paridad internacional ni superar el precio de paridad de importación. Le puede interesar: Aunque Gobierno dice que empezará a bajarle a la gasolina, FEPC cerraría con hueco de $3,8 billones, ¿por qué? El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la propuesta apunta a modernizar el sistema. “El país necesita reglas claras y técnicas para el manejo de los combustibles. Este proyecto de resolución busca darle transparencia al cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”, afirmó.

Impacto en el Fondo de Estabilización de Combustibles