El gigante Amazon compra una parte de Rappi, ¿de cuánto fue el negocio?

Rappi es la startup más representativa del ecosistema colombiano. Aquí le contamos los detalles del negocio.

  • Amazon adquirió participación de Rappi. FOTO ARCHIVO.
    Amazon adquirió participación de Rappi. FOTO ARCHIVO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

08 de septiembre de 2025
bookmark

Amazon.com dio un paso importante en su estrategia de expansión en América Latina al adquirir una participación en Rappi Inc., la clásica plataforma colombiana de domicilios que ha conquistado la región.

La operación, revelada por Bloomberg, abre la puerta a una alianza que combina la infraestructura tecnológica y logística del gigante del comercio electrónico con la red de última milla de una de las startups más influyentes de Latinoamérica.

De acuerdo con fuentes de ese medio internacional, Amazon realizó una inversión inicial de US$25 millones mediante un pagaré convertible. Aunque el monto es modesto para la escala de la multinacional, el acuerdo le otorga el derecho a adquirir hasta un 12% de participación en Rappi a través de warrants, siempre que se cumplan determinados hitos. Las cifras, sin embargo, podrían variar en el transcurso de la operación.

Entérese: “No tengo dudas que en el corto o mediano plazo, nuestro mercado en Colombia será más grande que en Chile”, CEO de Global66

Para Rappi, el respaldo de Amazon representa un espaldarazo clave en momentos en que la compañía busca afianzar su modelo de negocio y allanar el camino hacia una posible oferta pública inicial (IPO) en Nueva York en 2025.

La firma no solo ha crecido en el mercado de domicilios, sino que también ha diversificado sus servicios financieros con RappiPay y RappiBank, productos que incluyen tarjetas de crédito y cuentas de ahorro en varios países de la región.

Por su parte, Amazon ha recurrido en otras industrias a estructuras similares —como notas convertibles y warrants— para aumentar su influencia en compañías estratégicas sin asumir directamente los riesgos operativos. En este caso, la extensa red territorial y la eficiencia de las entregas de Rappi son vistas como activos valiosos para fortalecer la experiencia de compra de Amazon en América Latina, un mercado en rápida expansión digital.

Lea también: Medellín celebra Conexión Summit con más de 3.000 reuniones entre emprendedores y corporativos

La operación consolida a Rappi como un socio clave en el ecosistema del comercio electrónico y refuerza la apuesta de Amazon por crecer en un territorio donde la competencia por la logística y los servicios financieros digitales está cada vez más intensa.

El podería de Rappi en Colombia y América Latina

Desde su fundación en 2015, Rappi se ha consolidado como una de las startups más influyentes de América Latina. En 2025, la compañía opera en nueve países, entre ellos Colombia, México, Brasil, Chile, Perú y Argentina, y ha alcanzado una valoración superior a los US$5.000 millones, lo que la mantiene como uno de los unicornios más destacados de la región.

En Colombia, su mercado de origen, la cobertura es amplia: está presente en más de 60 ciudades y 72 municipios, con una red de 30.000 comercios aliados y cerca de 60.000 repartidores activos, cifras que reflejan el alcance y la dependencia creciente de su ecosistema logístico.

La expansión de Rappi no se ha limitado al negocio de entregas. La empresa ha diversificado su portafolio con productos financieros como RappiPay y RappiBank, que ofrecen tarjetas de crédito y cuentas de ahorro reguladas, consolidando su incursión en el sector fintech. A esto se suma Rappi Turbo, un servicio de entregas ultrarrápidas en menos de 10 minutos, que le ha permitido competir de manera más agresiva frente a rivales regionales como iFood y PedidosYa.

La compañía marcó un hito en 2018, cuando se convirtió en el primer unicornio colombiano tras recibir una inversión de US$1.000 millones de SoftBank, que elevó su valoración por encima de los US$1.000 millones, el umbral para obtener dicha categoría. Desde entonces, Rappi ha mantenido un crecimiento constante, impulsado por la combinación de capital internacional, innovación tecnológica y la ampliación de sus líneas de negocio.

Le puede gustar: Ecosistema de startups en Medellín creció 29%, pero se desplomó en inversión, ¿qué pasó?

