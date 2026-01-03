Gobierno Petro debe actuar con “responsabilidad diplomática” tras la caída de Maduro, la petición de Amcham Colombia

Tras la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó sobre el deterioro prolongado de la institucionalidad en Venezuela y sus consecuencias más allá de las fronteras del país.
Según el gremio, los hechos recientes profundizan una crisis caracterizada por el debilitamiento del Estado de derecho, la erosión de las garantías democráticas y un impacto sostenido en las condiciones de vida de la población venezolana.
Esta situación, señaló la organización, ha tenido efectos directos en toda la región y, de manera especial, en Colombia. El país enfrenta una fuerte carga humanitaria derivada de la migración forzada, así como desafíos persistentes en materia de seguridad en la frontera común.
