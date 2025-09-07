Exministros de Hacienda y analistas le ponen la lápida a la reforma tributaria del Gobierno Petro

El Congreso de la República debe definir antes del 15 de septiembre si la propuesta de reforma tributaria, que fue radicada recientemente, contará con luz verde para recaudar $26,3 billones que complementarán un presupuesto de $556 billones, el más alto de la historia del país.
Sobre ese tema discutieron los exministros de Hacienda José Manuel Restrepo, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo y Diego Guevara; también, la exministra de Agricultura, Cecilia López; la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto; y el presidente de Anif, José Ignacio López.
La charla se celebró en las instalaciones de la Universidad EIA durante el foro Propuestas para evitar el colapso fiscal. En el espacio, la academia invitó a analizar las finanzas públicas y a construir país entre todos, dejar la polarización de lado y trabajar de manera integrada para superar la actual crisis de caja por la que atraviesa el Estado.