La respuesta de Andrés Carne de Res a la SIC tras el cierre de sus sedes en Bogotá y Chía

Andrés Carne de Res se pronunció en la mañana de este martes, 21 de octubre, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre inmediato de sus restaurantes en Bogotá y Chía por “incumplimientos graves” que, según la entidad, representaban riesgos para la vida y la seguridad de los visitantes.
En un comunicado oficial, la cadena afirmó haber cumplido “a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad” tras las visitas realizadas a sus sedes los días 10 y 11 de septiembre. Según explicó, las adecuaciones requeridas ya fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción de las autoridades.