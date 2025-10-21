La respuesta de Andrés Carne de Res a la SIC tras el cierre de sus sedes en Bogotá y Chía

Andrés Carne de Res se pronunció en la mañana de este martes, 21 de octubre, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara el cierre inmediato de sus restaurantes en Bogotá y Chía por “incumplimientos graves” que, según la entidad, representaban riesgos para la vida y la seguridad de los visitantes. En un comunicado oficial, la cadena afirmó haber cumplido “a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad” tras las visitas realizadas a sus sedes los días 10 y 11 de septiembre. Según explicó, las adecuaciones requeridas ya fueron ejecutadas en su totalidad y a satisfacción de las autoridades.

Comunicado oficial Andrés Carne de Res:

Comunicado oficial de Andrés Carne de Res vía Instagram.

“Será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones”, señaló Andrés Carne de Res en el documento firmado por su vocera, María Angélica Uscátegui. En contexto: SIC ordena el cierre inmediato de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía por graves fallas eléctricas y de gas

¿Qué hallazgos motivaron la medida de la SIC?

La Superintendencia, por su parte, indicó que durante las inspecciones encontró deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por la normativa técnica.

Las fallas, advirtió la entidad, representaban “un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación”. Por esa razón, ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades en Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chía), incluidos los servicios de restaurante, bar, bailadero y la realización de eventos. Le puede interesar: Ministerio de Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de Andrés Carne de Res La empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los establecimientos, deberá aportar las pruebas que acrediten la corrección de las deficiencias para que la SIC evalúe el levantamiento de las medidas. El incumplimiento de las órdenes, recordó la Superintendencia, podría acarrear sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

