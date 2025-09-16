x

Andrés Carne de Res retoma operaciones de cocina tras levantamiento de medidas preventivas del MinTrabajo

El restaurante confirmó que retoma operaciones en la cocina principal de la sede de la calle 82 en Bogotá, tras cumplir con las recomendaciones de seguridad exigidas por el Ministerio de Trabajo.

  El restaurante aseguró que atendió de inmediato las recomendaciones del Ministerio para reforzar la seguridad de sus clientes. Foto: Tomada de redes sociales
    El restaurante aseguró que atendió de inmediato las recomendaciones del Ministerio para reforzar la seguridad de sus clientes. Foto: Tomada de redes sociales
  • Andrés Carne de Res retoma operaciones de cocina tras levantamiento de medidas preventivas del MinTrabajo
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Andrés DC (también conocido como Andrés Carne de Res) informó que conclusiones la medida preventiva aplicada a la cocina principal de la sede de la calle 82 en Bogotá, después de que el Ministerio de Trabajo ordenó su cierre por un incidente con una máquina de humo que dejó nueve personas lesionadas el pasado 5 de septiembre.

El restaurante aseguró que atendió de inmediato las recomendaciones del MinTrabajo para reforzar la seguridad de sus clientes,por lo que, Desde este 15 de septiembre, el establecimiento reanudó la operación plena de todos sus servicios.

En contexto: Ministerio de Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de Andrés Carne de Res

“Tras haber implementado de manera inmediata y responsable las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, se da por finalizada la medida preventiva aplicada en la cocina del tercer piso”, informó.

Andrés Carne de Res retoma operaciones de cocina tras levantamiento de medidas preventivas del MinTrabajo

Puede leer: “Todos los protocolos se encuentran al día”: Andrés Carne de Res tras inspección de autoridades por nuevo incidente

El restaurante reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar tanto de sus colaboradores como de los comensales que visitan el establecimiento.

“Reiteramos nuestro agradecimiento a los comensales y aliados que, con su confianza, nos motivan a seguir creciendo y mejorando constantemente”, indicó la compañía.

Lea aquí: Abogados de comensales elevan petición al MinTrabajo tras incidente en restaurante Andrés Carne de Res

Medidas que tomó el restaurante Andrés DC tras accidente

Tras el incidente ocurrido, la firma legal LexVibe, que representa a los comensales afectados en la sede de la calle 82 en Bogotá, aseguró que las conversaciones con la cadena han sido “positivas” y solicitó a las autoridades “no comprometer la sostenibilidad de la empresa”.

De acuerdo con LexVibe, los compromisos asumidos por el restaurante incluyen: realizar verificaciones y eliminar riesgos similares, fortalecer la capacitación en primeros auxilios de los equipos responsables y contratar a un tercero independiente para llevar a cabo un análisis de riesgos.

