Contrabando de cigarrillos alcanzó su nivel más alto en 15 años: Antioquia registra pérdidas por más de $420.000 millones

El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó su nivel más alto en los últimos 15 años, con una incidencia nacional del 38% en 2025, según el más reciente estudio de Invamer. Este fenómeno, que impacta a todo el país, tiene un efecto especialmente fuerte en tres regiones: Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar, donde la evasión fiscal supera los $600.000 millones anuales. Puede leer: Golpe al contrabando en Barrio Colombia: Dian incautó mercancía por más de $15.500 millones Estos recursos, que provienen del impuesto al consumo, dejan de ingresar a las finanzas territoriales y afectan directamente la inversión en sectores clave como salud, educación, recreación y deporte.

El top 3 de departamentos más afectados por el contrabando de cigarrillos

De acuerdo con el estudio, Antioquia es el departamento más golpeado en términos económicos, con pérdidas estimadas en $420.031 millones. Además, registra una incidencia del 51%, lo que significa que uno de cada dos cigarrillos consumidos en la región es ilegal. En segundo lugar se ubica Valle del Cauca, con una pérdida de $92.994 millones, pese a no ser una zona fronteriza. Estos recursos son fundamentales para el sostenimiento de su red hospitalaria y programas deportivos. Vea aquí: Incautaron esmeraldas en bus que cubría la vía Medellín–Bogotá, ¿cuánto valían? Por su parte, Bolívar presentó una de las incidencias más altas del país, con 71%, y dejó de percibir $90.077 millones por cuenta del comercio ilegal de cigarrillos. En conjunto, estas tres regiones suman pérdidas por más de $603.000 millones al año, lo que representa más de la mitad del total nacional estimado en $1,18 billones en 2025.

Contrabando de cigarrillos y crimen organizado

Distintos actores del sector han advertido que el contrabando está lejos de ser un delito menor. Según Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), este fenómeno está estrechamente relacionado con economías ilegales como el narcotráfico y el lavado de activos. “El aumento del contrabando y la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia”, afirmó Tavera, quien señaló que los recursos que hoy alimentan estructuras criminales deberían destinarse a financiar servicios públicos esenciales para la población. Otras noticias: Cuenta regresiva: 15.000 empresas pagarán en ocho días la primera cuota del impuesto al patrimonio

Baja disposición a pagar más frena el recaudo

El estudio también revela un desafío adicional en el frente del consumo. Al preguntar a los ciudadanos si estarían dispuestos a pagar más por una cajetilla de cigarrillos, sabiendo que los recursos se destinan a salud y deporte, el 73% respondió negativamente. Solo el 27% manifestó disposición a asumir un mayor costo, una cifra que se mantiene sin cambios frente a 2024. Este estancamiento evidencia que, en un contexto de presión inflacionaria y diferencias de precios, el argumento social no logra contrarrestar el atractivo del mercado ilegal.

Marcas ilegales ganan terreno en el mercado