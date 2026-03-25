Contrabando de cigarrillos alcanzó su nivel más alto en 15 años: Antioquia registra pérdidas por más de $420.000 millones

El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó su nivel más alto en los últimos 15 años, con una incidencia nacional del 38% en 2025, según el más reciente estudio de Invamer.
Este fenómeno, que impacta a todo el país, tiene un efecto especialmente fuerte en tres regiones: Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar, donde la evasión fiscal supera los $600.000 millones anuales.
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Estos recursos, que provienen del impuesto al consumo, dejan de ingresar a las finanzas territoriales y afectan directamente la inversión en sectores clave como salud, educación, recreación y deporte.