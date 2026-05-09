Medellín estrena novedoso sistema de riego aéreo para jardines: así funciona

Con una inversión inicial de $68 millones, se instalaron, en el sector Estadio de Medellín, los primeros 300 metros de un innovador sistema piloto de riego aéreo que promete ser la solución para más de 10.000 plantas ornamentales, que al estar debajo de los viaductos del metro no reciben agua cuando llueve.
La iniciativa hace parte de la estrategia Tacita de Plata que ejecuta la Corporación Arví y está liderada por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito. Se bautizó como una “solución basada en la naturaleza” para garantizar las condiciones de humedad de los jardines ocultos que tiene Medellín.
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Este sistema de riego aéreo es el primero de su tipo en la ciudad. Lo que hace es captar las aguas lluvias y simultáneamente redistribuirlas por microaspersión como si se tratara de una llovizna, todo a través de unas tuberías instaladas debajo del viaducto y vinculadas a varios canales de drenaje de las vías férreas del metro.