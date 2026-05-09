“Una de las voces más firmes”: Cambio Radical despide con sentido mensaje a Vargas Lleras

Durante la noche de este viernes 8 de mayo, la estructura política de Cambio Radical se estremeció tras confirmar el fallecimiento de su fundador y máximo referente, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a los 64 años.
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El dirigente, cuya trayectoria pública se extendió por más de tres décadas, murió en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá, tras una prolongada lucha contra una enfermedad que lo mantuvo alejado de la esfera pública en los últimos meses.