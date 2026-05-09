“Una de las voces más firmes”: Cambio Radical despide con sentido mensaje a Vargas Lleras

Durante la noche de este viernes 8 de mayo, la estructura política de Cambio Radical se estremeció tras confirmar el fallecimiento de su fundador y máximo referente, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a los 64 años. Le puede interesar: Falleció Germán Vargas Lleras: el vicepresidente y estadista que esquivó la muerte varias veces El dirigente, cuya trayectoria pública se extendió por más de tres décadas, murió en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá, tras una prolongada lucha contra una enfermedad que lo mantuvo alejado de la esfera pública en los últimos meses.

Con la partida de Germán Vargas Lleras, el partido Cambio Radical pierde no solo a su fundador, sino a la figura que definió su identidad durante décadas. FOTO: Camilo Suárez

El pronunciamiento de la colectividad: la despedida a su “líder natural”

Minutos después de conocerse la noticia, el partido emitió un comunicado oficial en el que expresó el impacto de la pérdida de quien fuera su director y guía ideológico. En el mensaje publicado en sus redes sociales, la organización destacó la importancia de su figura en la consolidación del proyecto político. “Hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana”, manifestó la colectividad. El texto también enfatizó que “su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público”. Asimismo, el partido agradeció la disciplina impartida por el exvicepresidente durante sus años de mando.

“Germán Vargas Lleras, gracias por construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía”, detallaron. El mensaje institucional del partido concluyó con la promesa de preservar su herencia política en el país: “Cambio Radical honra su legado, su trayectoria y su memoria”.

El presidente Gustavo Petro y su mensaje a Vargas Lleras

La partida del dirigente generó pronunciamientos desde diversos sectores, incluyendo el del presidente de la República, Gustavo Petro, quien, pese a las marcadas diferencias ideológicas que los distanciaron, reconoció la trayectoria del político bogotano a través de un mensaje en su cuenta de X. “Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras”, expresó el jefe de Estado, añadiendo que “tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”.

Los últimos meses y su trayectoria política

El deterioro de la salud de Vargas Lleras se hizo evidente tras su regreso de Houston, Estados Unidos, donde permaneció varios meses adelantando tratamientos médicos con el fin de preservar su vida. Su última aparición significativa ocurrió el pasado 4 de marzo, mediante un video de apoyo a la bancada de Cambio Radical previo a las elecciones legislativas, en las que el partido redujo su presencia en el Congreso de 11 a siete curules. Entérese: Germán Vargas Lleras, las veces que la muerte lo rondó

El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez

Nacido el 19 de febrero de 1962 en el seno de una familia de estirpe liberal —nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo—, Vargas Lleras construyó un camino propio que lo llevó al Senado, a la dirección de su partido y a cargos ministeriales. Fue ministro del Interior y de Justicia en 2011 y posteriormente fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos en 2014, consolidándose como una de las figuras con mayor peso institucional en la historia reciente del país. También le puede interesar: Reviva la entrevista de Germán Vargas Lleras con EL COLOMBIANO: “Si la oposición llega dividida a 2026 no nos lo perdonaría el país” Bloque de preguntas y respuestas