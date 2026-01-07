Apostador secreto ganó 400.000 dólares horas antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el pasado sábado 3 de enero en una operación sorpresiva en Caracas, no solo sacudió el tablero político regional, sino que también le cambió la suerte a un apostador anónimo, que hizo una apuesta millonaria horas antes del operativo militar que terminó con el mandatario venezolano y su esposa detenidos. Según revelaron medios internacionales, un usuario anónimo de la plataforma de predicciones Polymarket invirtió cerca de 30.000 dólares en apuestas relacionadas con la salida de Maduro del poder y la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Entérese: Delcy Rodríguez y su pareja libanesa: así es la vida del “empresario” con una fortuna de 500 millones de euros bajo la lupa Tras concretarse la operación militar en la madrugada del 3 de enero de 2026, la cuenta obtuvo ganancias superiores a los 400.000 dólares (alrededor de 1.500 millones de pesos colombianos), con una rentabilidad que superó el 1.200 % en menos de 24 horas.

Una cuenta nueva y una apuesta perfecta sobre captura de Maduro antes de enero de 2026

La cuenta, identificada como Burdensome-Mix, tenía apenas una semana de creada y concentró todas sus apuestas en escenarios altamente sensibles: 1. Salida de Maduro del poder antes del 31 de enero de 2026. 2. Presencia militar de Estados Unidos en Venezuela. 3. Invocación de poderes de guerra por parte de Donald TrumpIntervención directa de fuerzas estadounidenses. Las cuatro predicciones se cumplieron, lo que convirtió la jugada en una de las más llamativas en la historia reciente de las plataformas de predicción.

¿Información privilegiada sobre captura de Nicolás Maduro?

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de información no pública en mercados de predicción política. Aunque Polymarket opera bajo reglas de mercado abierto, expertos advierten que este tipo de coincidencias extremas plantea interrogantes sobre filtraciones o ventajas indebidas en contextos geopolíticos de alto riesgo.

Hasta el momento, ni la plataforma ni autoridades estadounidenses han confirmado una investigación formal sobre el origen de la apuesta.

¿Qué es Polymarket?