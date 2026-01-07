Petro y sus múltiples trinos en defensa de Maduro: difunde videos falsos y llama a que los venezolanos salgan a las calles

Desde la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales ha venido subiendo el tono sobre la crítica a la administración estadounidense.

Entre los múltiples mensajes publicados en su cuenta de X sobre Venezuela, Petro sostuvo que Cilia Flores, esposa de Maduro, estaría “secuestrada”.

“Y como no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie que es? Desde cuándo en EEUU se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fué la tesis jurírica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y ¿dónde está el feminismo mundial? (sic)”, escribió el presidente.

Maduro, de 63 años, está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, de 69 años, que se declaró no culpable ante un juez de Nueva York.

El mandatario también publicó un video que, según él, mostraba a jóvenes venezolanos manifestándose contra la captura de Maduro y resultó ser un video descontextualizado de 2019.

“Y ha salido la juventud venezolana a las calles a defensora de su país. Todo el pueblo venezolano colombiano y latinoamericano, debe salir a las calles La soberanía nacional es la soberanía popular”, afirmó.

El material que difundió se trata de imágenes de 2019 de una manifestación a favor de Maduro en Caracas, difundidas originalmente por RT, en las que aparecen simpatizantes del chavismo con banderas del PSUV.