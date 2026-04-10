¿Por qué los colombianos están prefiriendo República Dominicana? Los antioqueños ya representan el 26 % de los visitantes

*Invitado especial Esta semana se realizó en Miami la cuarta edición del Trade Show organizado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana. Desde allí se conectan aerolíneas, turoperadores, inversionistas y medios logrando un acceso directo a compradores claves en el mercado no solo de Estados Unidos, sino también del Caribe y Latinoamérica, por lo que Dominicana aprovecha esta vitrina para seguir mostrando sus bondades. Por ejemplo, solo por mencionar el caso de Colombia, cerca de 395.119 personas eligieron ese país isleño entre enero y diciembre del año pasado. De ellos, el 26% fueron de Medellín, tras datos oficiales del Ministerio de Turismo de Dominicana, al agregar que en 2025 alcanzaron otra cifra de respeto a nivel global: 11.6 millones de viajeros eligieron sus costas, playas y ciudades para conocerlas y disfrutarlas. Lea: República Dominicana les sonríe a los turistas colombianos Por eso, justo para este evento, invitaron como embajadoras de este país a dos colombianas: la Señorita Colombia en 2014 y finalista en Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez, quien evidenciaba sus dotes de bailarina al compás de un merengue y luego de una bachata; y Daniela Ospina, exvoleibolista de la Selección Antioquia, modelo y hermana del portero David Ospina quien cantaba mientras con sus manos elaboraba, guiada, un mamajuana de ron y después un casabe (pan hecho con harina de yuca). “Me encanta este país. Hablar de su cultura, paisajes, de todo el crecimiento que ha tenido es algo muy bonito y es chévere compartir porque a través de las vivencias de uno, las personas pueden llegar a un lugar donde puedan cumplir sus sueños”, señaló Daniela, al mencionar que el ministro de turismo de Dominicana, David Collado, opera como si fuera el presidente del país, porque ve en su cartera la manera correcta de ver creer esa nación.

Durante esta feria, en la que participaron más de 900 agentes y operadores de viajes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, se constató, con puestas en escena, la esencia de Dominicana, la que no solo es mar, playa o piña colada, como lo expresó Collado, sino también cultura, gastronomía, música, raíces, sitios paradisiacos por descubrir y con la atención y seguridad ideales para que el visitante se despida con buenas experiencias. Ariadna Gutiérrez dice que su amor por dicho lugar comenzó hace unos diez años cuando viajó a grabar una película. Así como ella, actores e influencers vienen eligiendo ese escenario para capturar las escenas y lograr el contenido que desean. “Colombia es participante de la cultura dominicana. Nuestro país también tiene demasiada riqueza, y si bien cada persona desde sus redes sociales muestra lo bello que tenemos, también debe ser una tarea de los gobernantes proteger todo lo que nos caracteriza, los lugares maravillosos que tenemos y promocionarlos de la mejor manera para que tengamos más desarrollo”, comentó Ariadna.

Más que playas en República Dominicana

En el certamen, en el cual Dominicana recibió unas siete distinciones por su crecimiento como destino desde el 2020 en medio de la crisis sanitaria que despertó el Covid, el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que la experiencia del pasajero ha sido una prioridad para el desarrollo del Aeropuerto Internacional, el cual también dirige, y resaltó que desde los últimos cinco años han crecido gracias a la unión del sector público y privado. “Todos estamos juntos, no solo en el tema hotelero, también en el bancario, aeroportuario, con el Estado... trabajando hacia un mismo norte, algo difícil de ver en otros lugares, el marketing creció en todos los sectores”.

El ministro de Turismo, David Collado, fue reconocido por el crecimiento sostenido del turismo en República Dominicana en los últimos cinco años. FOTO CORTESÍA MINISTERIO DE TURISMO REPÚBLICA DOMINICANA

Por ejemplo, el turismo genera un producto interno bruto de unos 15 mil millones de dólares al año. Entre tanto, 5.236 millones de dólares son en ingresos externos netos, 1.13 millones en impuestos y 479 millones de dólares en empleos. “Los números siguen creciendo. En la anterior Semana Santa crecimos en un 14 % respecto al año anterior con 233 mil turistas. Las proyecciones siguen creciendo pero seguimos atentos con los temas internacionales, por conflictos de guerra que se viven en el mundo. Somos un país pequeño, pero no competimos entre nosotros para que a todos nos vaya bien. El turismo es nuestro petróleo”, sostuvo Collado, quien no solo confirmó que trabajan en la apertura de nuevos hoteles, también que trascienden fronteras al firmar una alianza con el equipo de Grandes Ligas Miami Marlins, mediante el cual seguirán promocionándose como destino turístico.

Durante el Trade Show, República Dominicana presentó su alianza con los Miami Marlins, con la presencia del pelotero Luis Castillo (derecha). FOTO CORTESÍA REPÚBLICA DOMINICANA

Por su parte, Víctor Miguel Pacheco Méndez, fundador de Arajet, aerolínea bandera de República Dominicana, manifestó que en la actualidad, y tras cuatro años, ya tienen tres mercados en Colombia, volando desde Medellín, Bogotá y Cartagena, con vuelos directos desde Santo Domingo o Punta Cana. “Hemos crecido este año 7.5 % en cuanto a viajes desde Colombia, uno de los países más importantes con los que contamos. Esa confianza la ganamos por quedar bien con el servicio a bordo, por el buen trato, por las buenas tarifas que ofrecemos. Hoy en día más del 50 % de mis pasajeros son colombianos. Y el tema es recíproco porque también empleamos a colombianos”, expresó Pacheco. En sí, por día, se hacen entre diez y doce vuelos desde Colombia a Dominicana.

Medellín ha sido modelo para República Dominicana

Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de ese país, evidencia orgullo al señalar que en este momento su nación es sinónimo de confianza en materia de seguridad para sus visitantes. “La gente no tiene que hablar tu idioma, pero si la tratan bien y se siente cómoda y tranquila replicará sus vivencias”. Para Mora, el turismo en Dominicana es “la gallinita de los huevos oro”, y cuenta que han viajado a Medellín para aprender de otros sectores para fortalecerse en lo que son importantes para ofrecer un mejor servicio. Siga leyendo: Wilmar Paredes domina en Vuelta a Dominicana y Mateo Rivera celebra en Tolima “Colombia es tan grande y diversificado que, a diferencia de nosotros, el turismo no ha sido su foco principal. Allí son fuertes en petróleo, la industria, turismo sostenible, gastronomía, en diseño de modas, en estudio... Los dominicanos se van a estudiar allí. Nosotros, nos hemos retroalimentado de ustedes para lograr ser competitivos en lo que tenemos y lograr generar buenas experiencias en turismo deportivo, cultural, de lujo, agro, religioso, artístico, entre otros”, aseguró Jacqueline Mora, al agregar que el pasado 6 de abril llegaron a Dominicana 943 pasajeros colombianos, y en lo que va de abril han arribado allí 6.281. Pero, ¿qué visitar cuando se pisa ese mágico lugar que ocupa la parte central y oriental de la isla La Española? Acá varios de las alternativas.

Santo Domingo, colonial e innovadora

La capital combina historia y modernidad. Su zona colonial, la primera de América, convive con una ciudad vibrante, llena de gastronomía, vida nocturna y propuestas culturales. Es el punto de partida perfecto para entender el alma dominicana. “En cuanto a alojamiento, Santo Domingo ofrece opciones tanto en el casco colonial como en sus zonas más modernas. Hoteles como Billini Hotel en la zona colonial, o JW Marriot y Hyatt Centric en las zonas más modernas, permiten comodidad y lujo a sus huéspedes”, reseñó el Ministerio de Turismo de Dominicana.

Punta Cana: lujo y experiencias exclusivas

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Punta Cana continúa siendo el principal referente turístico del país. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas se complementan con una creciente oferta de lujo y entretenimiento. Entre sus principales atractivos destaca el campo de golf Corales, sede de torneos internacionales, así como alojamientos exclusivos como Tortuga Bay. La zona de Cap Cana eleva la experiencia con hoteles de alta gama y parques como Scape Park y El Dorado Water Park. Además, fortalece su oferta con nuevas aperturas como ZEL by Meliá, en colaboración con Rafael Nadal, enfocado en bienestar y deporte, y el futuro W Punta Cana, que apuesta por el lujo moderno y experiencias gastronómicas de alto nivel.

Miches: el nuevo paraje sostenible del Caribe

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Ubicado a 45 minutos de Punta Cana, Miches emerge como un destino enfocado en el lujo sostenible y el ecoturismo. Proyectos como Four Seasons Miches reflejan el compromiso ambiental del país, mientras que su oferta incluye actividades como senderismo y exploración de entornos naturales. Este desarrollo responde a una tendencia creciente hacia experiencias responsables y exclusivas.

Samaná: naturaleza virgen y avistamiento de ballenas

Samaná se mantiene como uno de los sitios más atractivos del país. Sus playas, como Playa Rincón y Playa El Valle, destacan por su estado casi virgen. La región es reconocida mundialmente por el avistamiento de ballenas jorobadas entre enero y marzo, una experiencia que atrae a miles de turistas. Además, lugares como Las Terrenas combinan gastronomía, cultura y ambiente relajado frente al mar.

La Romana y Bayahíbe (foto): golf, cultura y playas paradisíacas

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La Romana se posiciona como un escenario ideal para el turismo de lujo, especialmente por sus campos de golf en Casa de Campo. A esto se suma Altos de Chavón, un anfiteatro de estilo mediterráneo, y la cercanía con islas como Saona y Catalina, que ofrecen paisajes naturales únicos y experiencias fuera de las rutas tradicionales.

Santiago y La Vega: el corazón cultural y montañoso

Santiago de los Caballeros destaca como centro de negocios y cultura, con una activa vida nocturna e histórica. Cerca se encuentran La Vega, cuna del carnaval dominicano, y Jarabacoa, un destino ideal para el ecoturismo y actividades de montaña, ofreciendo una alternativa fresca al clima costero.

Puerto Plata: tradición turística y auge de cruceros

Puerto Plata, conocida como la “Novia del Atlántico”, mantiene su atractivo con playas como Playa Dorada y Playa Alicia. El destino ha fortalecido su posición gracias a puertos de cruceros como Amber Cove y Taino Bay, además de su cercanía con Cabarete, reconocido por el surf y deportes acuáticos.

Río San Juan: exclusividad y naturaleza escondida