Colombia levanta los aranceles a Ecuador, pero mantiene restricciones al arroz, ¿por qué?

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0583 de 2026, mediante el cual derogó los aranceles que había impuesto a Ecuador en respuesta a los gravámenes aplicados por ese país a las mercancías colombianas.
La decisión restablece las condiciones normales de intercambio entre las dos naciones y busca fortalecer la seguridad jurídica, promover el bienestar económico y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia comercial.
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El decreto se produjo después de que Ecuador eliminara la denominada tasa por servicio aduanero que venía aplicando a los productos procedentes de Colombia, medida que había generado tensiones en el comercio binacional durante los últimos meses.