Ecuador espera que Colombia cumpla su compromiso de reducir aranceles y avance hacia el fin de la guerra comercial

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, informó este martes que el Gobierno ecuatoriano espera que Colombia reduzca los aranceles impuestos a productos ecuatorianos, luego de que Quito adoptara medidas para disminuir las restricciones comerciales aplicadas en el marco de la disputa bilateral. La declaración fue realizada en una entrevista con Teleamazonas, donde el funcionario abordó el impacto que ha tenido el conflicto comercial entre ambos países desde inicios de año y las expectativas de una respuesta por parte de Bogotá. Lea también: Analdex pide al Gobierno Petro restablecer el libre comercio con Ecuador tras eliminación de aranceles

Según Jaramillo, durante los cuatro meses de vigencia de las medidas comerciales, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia registraron una caída cercana al 20 %, mientras que las importaciones procedentes de ese país disminuyeron alrededor de un 40 %. El ministro señaló que el Ejecutivo ecuatoriano se mantiene a la espera de una decisión por parte de las autoridades colombianas para revertir los gravámenes aplicados a productos ecuatorianos. En ese contexto, afirmó: ”Estamos a la espera de que esto sea derogado”.

La disputa comercial entre ambos países comenzó en enero por una tasa de seguridad. FOTO: Camilo Suárez

¿Cómo comenzó la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

La controversia comercial comenzó en enero, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una ”tasa de seguridad” a las importaciones colombianas. La medida fue justificada por el Gobierno ecuatoriano al considerar insuficientes las acciones adoptadas por Colombia frente al narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera compartida. La denominada “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia comenzó a regir en febrero con un gravamen del 30 %, posteriormente fue incrementada al 50 % y, desde mayo, alcanzó el 100 %, como parte de la escalada de medidas comerciales adoptadas entre ambos países. Le recomendamos leer: ¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador? En respuesta a las medidas adoptadas por Ecuador, Colombia aplicó un arancel inicial del 30 % a diversos productos, posteriormente estableció gravámenes diferenciados que alcanzaron hasta el 75 % y puso en marcha otras restricciones relacionadas con el intercambio comercial entre ambos países. De forma paralela, el Gobierno colombiano suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador y restringió el ingreso por vía terrestre de determinados productos ecuatorianos, entre ellos arroz y banano. Por su parte, Ecuador modificó las condiciones para el transporte de petróleo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos, incrementando la tarifa de 3 a 30 dólares por barril.

Exportaciones ecuatorianas a Colombia cayeron cerca del 20 % durante cuatro meses. FOTO: AFP Y PRESIDENCIA.

Impacto sobre las exportaciones ecuatorianas

Durante su intervención, Jaramillo recordó que las medidas adoptadas por Colombia tuvieron efectos directos sobre las ventas ecuatorianas al mercado colombiano. De acuerdo con sus datos, el primer decreto colombiano alcanzó al 25 % de las exportaciones de Ecuador, mientras que el segundo afectó al 32 %. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El funcionario también indicó que existen señales de una posible reducción recíproca de las restricciones comerciales. En ese sentido, sostuvo: ”Ellos comunicaron días atrás de que si Ecuador respondía reduciendo la tasa de seguridad, ellos hacían lo propio”. Las autoridades ecuatorianas esperan ahora que Colombia concrete la eliminación o reducción de los aranceles vigentes para avanzar hacia la normalización de las relaciones comerciales entre ambos países.

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