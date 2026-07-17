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Así era como funcionaba la presunta red de contrabando de Lili Pink según la Fiscalía

Durante la audiencia de imputación el ente acusador entregó los detalles de la presunta red de contrabando que operaba desde el 2013 como una estructura transnacional con presencia en Colombia y Panamá

  • En la presunta red de contrabando de Lili Pink, los involucrados creaban y liquidaban empresas de forma recurrente y los representantes legales eran personas con cargos subordinados en la compañía matriz. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    En la presunta red de contrabando de Lili Pink, los involucrados creaban y liquidaban empresas de forma recurrente y los representantes legales eran personas con cargos subordinados en la compañía matriz. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Las investigaciones en contra de la empresa Lili Pink siguen su curso y la justicia ha avanzado en identificar cómo funcionaba la presunta red de contrabando que tiene a la reconocida compañía en extinción de dominio. Ya la Fiscalía realizó la imputación de cargos.

Justamente fue en esa audiencia donde el ente acusador entregó los detalles y el modus operandi que al parecer efectuaba la empresa para burlar a la justica y a las autoridades aduaneras. Este presunto esquema delictivo articulaba varias estrategias donde el objetivo central era el ingreso ilegal de mercancías —principalmente prendas de vestir, juguetes y cosméticos— dándoles una apariencia de legalidad para su posterior comercialización en establecimientos de las marcas Lili Pink y Yoi.

En ese esquema, una parte importante según la Fiscalía eran las importadoras de “papel”. Al parecer, la organización creó empresas en Colombia y Panamá para controlar toda la operación comercial. Estas sociedades servían como fachadas para importar la mercancía bajo una falsa narrativa de operaciones legítimas.

Lea también: Así es el drama que enfrentan los franquiciados de Lili Pink desde hace casi un mes

Una vez esa mercancía importada se vendía en Colombia, los recursos obtenidos eran enviados de regreso a empresas en Panamá controladas por los mismos miembros de la organización. En esta parte del entramado, con el objetivo de engañar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) esa presunta red falsificaba documentos de importación y exportación.

También realizaban cambios frecuentes de domicilio, modificaciones en las juntas directivas y cesiones de acciones para evitar alertas de la autoridad aduanera.

Con esa estrategia, la Fiscalía identificó al parecer que las empresas eran creadas y liquidadas de forma recurrente por los mismos integrantes para dificultar el rastreo de responsabilidades y ocultar el control financiero de la “red criminal”.

Respecto a estas empresas, las autoridades revelaron que quienes figuraban formalmente como socios o representantes legales eran, en realidad, personas con cargos operativos o subordinados dentro de la empresa matriz, tales como conductores, operarios, tesoreros y abogados.

En la lista de esas sociedades está Pink Life S.A.S. que fue constituida en octubre de 2015 y que registró como su socio fundador y único accionista a Jonnatan Villamil Soler, quien en la práctica se desempeñaba como conductor de la empresa matriz. Esta figuraba con un capital suscrito de 10 millones de pesos.

La otra compañía es Moda Mundo Importaciones S.A.S. que aparece constituida en 2018 por Walter Francisco Martínez Martínez, quien es señalado como el cerebro de la operación de lavado de activos y el primer capturado en la investigación. Esta registraba con un domicilio ante la Dian correspondiente a un lote baldío en San Juan del Cesar, La Guajira, algo que imposibilitó verificar su existencia física.

Una de las curiosas revelaciones de la Fiscalía durante la imputación fue sobre la empresa Unique International S.A.S. la cual figuraba con un objeto social de fabricación de preservativos masculinos. La compañía fue utilizada para dar apariencia de legalidad a la importación y exportación de ropa interior femenina.

Dentro de las irregularidades las autoridades habrían descubierto que la empresa compartía domicilio con otras sociedades del entramado y fue vinculada al proceso tras hallarse mercancía textil a su nombre sin un vínculo comercial claro.

En la diligencia también se mencionaron empresas como Fast Moda y las ya liquidadas Innova Quality S.A.S. y Bing Light S.A.S. como parte del grupo empresarial utilizado para estas maniobras.

Con este modus operandi se estima que se facilitó el contrabando de mercancías por aproximadamente 783.000 millones de pesos, cifra que constituye la base para la imputación de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando y enriquecimiento ilícito.

En el proceso ya la Fiscalía ha vinculado a ocho personas entre las que están Max Marvin Abadi (cofundador de Lili Pink), David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. El próximo martes, 21 de julio, continuará la audiencia de imputación en contra de estos señalados.

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Preguntas y respuestas

¿Cómo habría funcionado el presunto esquema de contrabando vinculado a Lili Pink, según la Fiscalía?
Según la Fiscalía, la red habría usado empresas fachada en Colombia y Panamá para importar mercancía con apariencia de legalidad. Después, presuntamente falsificaba documentos y transfería recursos al exterior para ocultar el origen de las operaciones.
¿Qué empresas fueron mencionadas por la Fiscalía dentro de la investigación contra Lili Pink?
La diligencia mencionó sociedades como Pink Life S.A.S., Moda Mundo Importaciones S.A.S., Unique International S.A.S., Fast Moda, Innova Quality S.A.S. y Bing Light S.A.S., señaladas como parte del presunto entramado. La investigación sigue en curso.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra los vinculados al caso de Lili Pink?
La audiencia de imputación continuará el martes 21 de julio. Aún no está establecido cuándo podría definirse una eventual medida judicial o una decisión de fondo sobre los investigados.
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