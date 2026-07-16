Iván Cancino sale de la defensa en el caso Lili Pink: estos son los nuevos abogados

La reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink realizó un cambio en su equipo de defensa legal en medio del proceso por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos por los que serán imputados ocho empresarios vinculados al caso.

La investigación ha generado gran impacto debido a que la compañía cuenta con más de 400 tiendas activas distribuidas en todo el país. Al parecer, la compañía estaría involucrada en una sofisticada red ilícita que lavó más de $730.000 millones.

Lea también: ¿Quién está detrás de Lili Pink y las 30 empresas que le sacaron $430.000 millones al Estado?

Este jueves 16 de julio está programada la audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, los investigados ya no contarán con la representación y el liderazgo del abogado penalista Iván Cancino, quien fue nombrado ministro de Justicia en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Por tal motivo, el nuevo equipo legal de la marca estará a cargo de los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes asumirán la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes.

“Frente a las versiones difundidas en algunos medios de comunicación, la compañía precisa que David Abadi y Max Abadi residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación”, se lee en el comunicado.

Entérese: Así es el drama que enfrentan los franquiciados de Lili Pink desde hace casi un mes

“Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia”, agregaron.