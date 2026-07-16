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Iván Cancino sale de la defensa en el caso Lili Pink: estos son los nuevos abogados

La compañía hizo un cambio en su equipo jurídico en el marco de la audiencia de imputación de cargos. Además, dejó claro que los empresarios David Abadi y Max Abadi residen fuera de Colombia.

  • Iván Cancino ya no será el abogado del caso Lili Pink, ¿quién asumirá la defensa? FOTO: Colprensa
    Iván Cancino ya no será el abogado del caso Lili Pink, ¿quién asumirá la defensa? FOTO: Colprensa
  • Iván Cancino sale de la defensa en el caso Lili Pink: estos son los nuevos abogados
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink realizó un cambio en su equipo de defensa legal en medio del proceso por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos por los que serán imputados ocho empresarios vinculados al caso.

La investigación ha generado gran impacto debido a que la compañía cuenta con más de 400 tiendas activas distribuidas en todo el país. Al parecer, la compañía estaría involucrada en una sofisticada red ilícita que lavó más de $730.000 millones.

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Este jueves 16 de julio está programada la audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, los investigados ya no contarán con la representación y el liderazgo del abogado penalista Iván Cancino, quien fue nombrado ministro de Justicia en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Por tal motivo, el nuevo equipo legal de la marca estará a cargo de los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes asumirán la defensa técnica dentro de las actuaciones judiciales correspondientes.

“Frente a las versiones difundidas en algunos medios de comunicación, la compañía precisa que David Abadi y Max Abadi residen fuera de Colombia desde antes del inicio de este proceso, por lo que no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación”, se lee en el comunicado.

Entérese: Así es el drama que enfrentan los franquiciados de Lili Pink desde hace casi un mes

“Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales, manteniendo su plena disposición de colaborar con la administración de justicia”, agregaron.

Iván Cancino sale de la defensa en el caso Lili Pink: estos son los nuevos abogados

La empresa también aclaró que continuará desarrollando sus operaciones con normalidad, pese a que enfrenta un proceso judicial en curso.

“La compañía reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las decisiones de las autoridades competentes, al tiempo que hace un llamado a que el desarrollo del proceso se mantenga dentro del marco de la presunción de inocencia y el debido proceso, principios esenciales del Estado de derecho”, concluye el comunicado.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Iván Cancino dejó de ser el abogado de Lili Pink?
Iván Cancino dejó la defensa de los empresarios vinculados al caso luego de ser nombrado ministro de Justicia en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Por ese motivo, la representación legal pasó a un nuevo equipo de abogados.
¿Quiénes asumirán la defensa de Lili Pink en el proceso judicial?
La defensa técnica estará a cargo de los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes representarán a los investigados durante las actuaciones judiciales.
¿Cuándo se realizará la audiencia de imputación contra los empresarios relacionados con Lili Pink?
La audiencia de imputación de cargos está programada para el jueves 16 de julio, fecha en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos correspondientes.
¿Qué respondió Lili Pink sobre la situación de David Abadi y Max Abadi?
La empresa aseguró que David Abadi y Max Abadi residen fuera de Colombia desde antes de que iniciara este proceso judicial. Además, afirmó que ambos han atendido los requerimientos de las autoridades y continuarán compareciendo conforme a la ley.
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