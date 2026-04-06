Conflicto en Oriente Medio encarece la gasolina en América Latina; lo que han hecho los países para evitar que el precio se desborde

El reciente repunte del petróleo en los mercados internacionales ya empezó a reflejarse en los precios internos del combustible en Colombia. No obstante, es una realidad que han enfrentado los diferentes países de América Latina con posibles presiones inflacionarias.
La región enfrenta una vulnerabilidad estructural: depende en gran medida de la importación de derivados, debido a su limitada capacidad de refinación. Esto hace que los aumentos externos se transmitan con rapidez a las economías locales, afectando tanto el costo de vida como la actividad productiva.
Entérese: Rusia prepara envío de un segundo barco petrolero a Cuba
En los países importadores de energía, el encarecimiento del crudo reduce el ingreso disponible de los hogares, limita la política económica y desacelera la demanda. En cambio, en los exportadores, el resultado final depende del manejo fiscal, especialmente de los subsidios, según un análisis de Bloomberg.