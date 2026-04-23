Cotelco alerta que duro deterioro de la seguridad afecta el turismo: secuestros crecieron 211%

El gremio hotelero mostró su preocupación por una importante caída en el turismo internacional del 8%. Con cifras claras el gremio explicó que parte del problema radica en que la seguridad se deterioró de manera considerable.

En concepto de Cotelco, la inseguridad está impactando directamente la reputación del país y la decisión de viaje de turistas tanto nacionales como internacionales.

El gremio identificó “señales duras” de empeoramiento en varios indicadores delictivos. A nivel nacional, los secuestros aumentaron 211% durante el segundo semestre de 2025.

Le puede gustar: La llegada de turistas no residentes se desplomó 15,4% en 2025: el país recibió 1,1 millones menos

En las principales capitales, este delito también mostró un fuerte repunte: en el primer bimestre de 2026 (enero-febrero), el crecimiento fue de 103% frente al mismo periodo del año anterior.

A este panorama se suma el incremento en los actos de terrorismo, que registraron una variación de 28% en el segundo semestre de 2025, lo que refuerza las preocupaciones del sector turístico sobre el impacto de la inseguridad en la dinámica de viajes hacia el país.