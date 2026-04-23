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Visita crucial: Lorenzo inicia gira mundialista con un viaje a Minnesota para saber cómo está realmente James

Néstor Lorenzo inicia una gira por clubes con el objetivo de seguir a los posibles convocados al Mundial, en un recorrido que arranca en Minnesota con James Rodríguez, cuyo presente deportivo genera preocupación por su falta de continuidad.

  • El primero de los jugadores que será visitado por Lorenzo a partir de este viernes es James Rodríguez. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El primero de los jugadores que será visitado por Lorenzo a partir de este viernes es James Rodríguez. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, iniciará este viernes una gira internacional por diferentes clubes con el objetivo de observar de cerca a los jugadores que podrían integrar la lista definitiva para el Mundial. Esta serie de visitas busca evaluar el estado físico y futbolístico de los principales candidatos a vestir la camiseta tricolor en la cita orbital de 2026.

El primer destino del seleccionador será Estados Unidos, donde visitará al Minnesota United para seguir de cerca la situación de James Rodríguez. El volante cucuteño, referente de la Selección, no está atravesando su mejor momento en el club, donde ha tenido una participación limitada y escasos minutos en la MLS, lo que ha generado inquietud en el entorno del equipo nacional.

De acuerdo con el panorama actual, James no ha logrado consolidarse como titular ni alcanzar continuidad en su nuevo equipo, situación que ha encendido algunas alarmas en la antesala del Mundial. Aunque su calidad y experiencia siguen siendo valoradas dentro de la Selección, su falta de ritmo competitivo es un tema que sigue de cerca el cuerpo técnico.

La gira de Lorenzo se enmarca en un seguimiento detallado a los futbolistas que podrían ser clave en el proceso mundialista, en un momento en el que varios de ellos atraviesan realidades distintas en sus clubes. En el caso de James, el objetivo será evaluar su evolución en las próximas semanas y su capacidad para recuperar el nivel que lo ha caracterizado en la Selección Colombia.

El presente del ’10’ se convierte así en uno de los temas a seguir dentro del proceso de preparación rumbo al Mundial, mientras el cuerpo técnico define con mayor claridad la base del equipo que afrontará la máxima competencia del fútbol mundial.

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