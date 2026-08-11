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Ya van más de $3.800 millones en ayuda internacional para atender la emergencia del terremoto en Colombia

Banco Mundial, BID y CAF anunciaron recursos de cooperación para atender la emergencia y apoyar la evaluación de daños, respuesta humanitaria y recuperación.

  • Banco Mundial, BID y CAF anunciaron recursos de cooperación para atender las necesidades humanitarias y apoyar la recuperación de las zonas afectadas. FOTO CORTESÍA
    Banco Mundial, BID y CAF anunciaron recursos de cooperación para atender las necesidades humanitarias y apoyar la recuperación de las zonas afectadas. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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Las donaciones internacionales anunciadas como apoyo para Colombia, a raíz del terremoto del lunes 10 de agosto, ya superan los $3.800 millones, unos US$1.200.000.

Desde Manizales, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que el Banco Mundial dispuso recursos de donación para apoyar la evaluación de los daños ocasionados por el movimiento sísmico que afectó este lunes a Colombia.

De acuerdo con el funcionario, el Banco Mundial destinó recursos por US$200.000 ($630 millones) en donación y sin crédito para la evaluación de daños. Sin embargo, en el mismo anuncio se detalló un acceso inmediato de US$350.000 para la Cruz Roja y US$150.000 destinados a apoyo técnico.

Estos recursos buscan respaldar las labores durante las primeras horas de la emergencia, luego de que el sismo afectara los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

Conozca: Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, expresó la solidaridad del organismo con Colombia y ofreció asistencia técnica para enfrentar las consecuencias del terremoto.

“Quiero expresarle al pueblo de Colombia y a las personas afectadas por el terremoto toda nuestra solidaridad”, manifestó Cordeiro Guerra.

La funcionaria también señaló que el Banco Mundial está dispuesto a poner a disposición de Colombia su experiencia adquirida en la atención de emergencias ocurridas en otros lugares del mundo, con el propósito de contribuir a la recuperación del país.

“Quiero manifestarles nuestro apoyo técnico con la experiencia en otros lugares del mundo para que Colombia pueda recuperarse de este sismo”, agregó.

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¿Cuánto dinero entregará el BID para la emergencia?

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, también anunció recursos para apoyar a Colombia después del terremoto.

El organismo otorgará US$500.000 ($1.580 millones) en cooperación técnica no reembolsable. Se trata de recursos que no corresponden a un crédito y que hacen parte de las ayudas internacionales anunciadas tras la emergencia.

Este apoyo se suma a los recursos anunciados por el Banco Mundial y busca contribuir a las acciones requeridas en las primeras horas posteriores al movimiento sísmico.

¿Qué ayuda había anunciado CAF para Colombia?

La cooperación internacional también incluye una donación anunciada previamente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.

El organismo informó que entregará US$500.000, equivalentes a unos $1.580 millones, para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias generadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia.

Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán dirigidos a respaldar las acciones de atención humanitaria que se requieren después de la emergencia.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y manifestó la disposición del organismo para acompañar al Gobierno colombiano durante las etapas posteriores de la emergencia.

"Desde CAF queremos enviar nuestro afecto y nuestro cariño a todas las familias afectadas. Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas", afirmó Díaz-Granados.

De esta manera, los anuncios de cooperación internacional contemplan recursos para la evaluación de daños, asistencia técnica, atención humanitaria y los esfuerzos posteriores de reconstrucción y recuperación en los territorios afectados.

Enterese: El banco de desarrollo CAF donará US$500.000 a Colombia tras el terremoto

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Para qué se utilizarán los recursos donados por CAF?
Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria requeridas después de la emergencia.
¿Qué parte de la ayuda del Banco Mundial recibirá la Cruz Roja tras el terremoto?
La Cruz Roja tendrá un acceso inmediato a US$350.000, según el anuncio realizado desde Manizales. También se contemplaron US$150.000 para apoyo técnico.
¿Cuánto dinero ha recibido Colombia en ayuda internacional por el terremoto?
Las ayudas internacionales anunciadas superan los $3.800 millones, equivalentes a unos US$1,2 millones, destinados a evaluación de daños, asistencia técnica, atención humanitaria y recuperación.
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