Ya van más de $3.800 millones en ayuda internacional para atender la emergencia del terremoto en Colombia

Las donaciones internacionales anunciadas como apoyo para Colombia, a raíz del terremoto del lunes 10 de agosto, ya superan los $3.800 millones, unos US$1.200.000.

Desde Manizales, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que el Banco Mundial dispuso recursos de donación para apoyar la evaluación de los daños ocasionados por el movimiento sísmico que afectó este lunes a Colombia.

De acuerdo con el funcionario, el Banco Mundial destinó recursos por US$200.000 ($630 millones) en donación y sin crédito para la evaluación de daños. Sin embargo, en el mismo anuncio se detalló un acceso inmediato de US$350.000 para la Cruz Roja y US$150.000 destinados a apoyo técnico.

Estos recursos buscan respaldar las labores durante las primeras horas de la emergencia, luego de que el sismo afectara los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

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Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, expresó la solidaridad del organismo con Colombia y ofreció asistencia técnica para enfrentar las consecuencias del terremoto.

“Quiero expresarle al pueblo de Colombia y a las personas afectadas por el terremoto toda nuestra solidaridad”, manifestó Cordeiro Guerra.