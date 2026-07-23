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Dólar barato ya se siente en el bolsillo: estos son los ocho gastos cotidianos que ahora cuestan menos

La caída del dólar ya no solo beneficia a quienes viajan al exterior. También reduce el costo de compras internacionales, suscripciones digitales, equipos tecnológicos y otros gastos cada vez más comunes entre los colombianos.

  • Expertos recomiendan aprovechar el dólar barato para decisiones financieras planificadas y no como una oportunidad para especular. FOTO: Magnific
    Expertos recomiendan aprovechar el dólar barato para decisiones financieras planificadas y no como una oportunidad para especular. FOTO: Magnific
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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El dólar continúa moviéndose en niveles que no se observaban desde hace varios años y ese comportamiento ya empieza a sentirse más allá de los mercados financieros.

La divisa abrió la jornada de este jueves en $3.215, una leve alza de $8,14 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.206,86, registrando un mínimo de $3.207 y un máximo de $3.233 durante las negociaciones.

Aunque tradicionalmente las variaciones del dólar se asociaban con importadores o viajeros, hoy su impacto alcanza a millones de colombianos que pagan plataformas digitales, compran tecnología, estudian en el exterior, reciben ingresos desde otros países o administran negocios con proveedores internacionales.

La creciente digitalización del consumo explica...

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