Villar lanza alerta: ausencia de MinHacienda pondría en jaque la autonomía del Banco de la República

En medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, lanzó una advertencia que va más allá de lo técnico y toca el corazón institucional del país: la autonomía monetaria podría quedar en entredicho si no se respetan las reglas de juego.
En entrevista con Bloomberg Línea, Villar aclaró que, si el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no asiste a la próxima reunión de la Junta Directiva, simplemente no habría sesión válida para decidir sobre tasas de interés.
Cabe recordar que el Decreto 2520 de 1993 establece que la presencia del ministro y al menos cinco miembros es obligatoria para deliberar.
“Si se usa para, de alguna manera, obligar a que las decisiones tengan que ser aquellas que quiere el Gobierno, la independencia y la autonomía del banco estarían en entredicho”, señaló Villar.
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